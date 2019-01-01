موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد تشيلي ضمن وديات المنتخبات

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد تشيلي ضمن وديات المنتخبات، والتي ستقام على ملعب لوس أنجلوس التذكاري

محمود جمال

يستضيف ملعب لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية مباراة تجمع بين منتخب الأرجنتنين ونظيره التشيلي، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية، وستقام المباراة يوم الخميس القادم 5 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 5 محرم 1440 هجرياً.

نجح منتخب راقصي التانجو في حصد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا لهذا العام بعد التغلب على حساب زملاء آرتورو فيدال بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت جدل تحكيمي كبير بعد طرد القائد ليونيل ميسي في الشوط الأول، ولم يقدم المنتخب الأرجنتين المستوى المطلوب في هذه النسخة، والبداية كانت من دور المجموعات، بهزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي بهدف لمثله، وفوز على حساب منتخب العنابي في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد.

قدم منتخب تشيلي أداء مميز في كوبا أمريكا، لكن بالرغم من هذا الأداء ودع البطولة واكتفى بحصد المركز الرابع، حيث كان ينافس في مجموعة كانت تضم، أوروجواي، اليابان، الإكوادور، واستطاع الفريق أن يحصد ست من خلال مشواره في دور المجموعات، بعد أن حقق الفوزعلى الساموراي والإكوادور، وخسارة واحدة كانت أمام منتخب أوروجواي، ثم قابل منتخب كولومبيا في ربع النهائي وحقق انتصار في مباراة حُسمت بركلات الترجيح، وفي نصف النهائي إصطدم بمنتخب بيرو لكنه تلقى سقط بثلاثية نظيفة.

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