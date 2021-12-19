موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني 2021 -22 والقنوات الناقلة

يحل نادي برشلونة ضيفًا على إشبيلية يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "رامون سانشيز بثخوان" في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري الإسباني 2021-2022.

يحتل برشلونة مركز متراجع في جدول الترتيب هو المركز السابع، وذلك بعد الفوز على إلتشي يوم السبت الماضي بنتيجة 3-2 ليحقق أول انتصار له في شهر ديسمبر.

أما نادي إشبيلية فيعيش أجمل فتراته بالوصول للمركز الثاني بعد التغلب على أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف ليستمر في مطاردة ريال مدريد المتصدر.

ويتفوق الفريق الأندلسي على النادي الكتالوني بعشر نقاط، إذ يمتلك إشبيلية 37 نقطة بينما برشلونة 27 نقطة فقط.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف على موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة ؟

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية هو يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 على ملعب رامون سانشيز بثخوان.

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر والنصف قبل منتصف الليل بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية؟

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا سيتم إذاعة المباراة على القناة المخصصة لمباريات الليجا وهي beIN Sports HD 3.

ويمكن متابعة مباراة برشلونة وإشبيلية على هذه القناة، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إشبيلية - برشلونة الثلاثاء 21 ديسمبر 2021،

22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 3 رامون سانشيز بثخوان

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل| 3-4-3

أندريه تير شتيجن

كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي - جوردي ألبا

عبد الصمد الزلزولي - فيران جوتجلا - عثمان ديمبيلي

التشكيل المتوقع لإشبيلية

