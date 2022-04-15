موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية بين الهلال ونادي استقلول في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

فاز الهلال في الجولة الأولى على الشارقة بهدفين مقابل هدف، وانتصر على الريان في الجولة الثانية بثلاثية نظيفة، ثم فاز على استقلول بهدف دون رد في الجولة الثالثة ليصل إلى النقطة التاسعة، ويضع قدمًا ونصف في الدور المقبل من البطولة.

فيما خسر نادي استقلول في الجولة الأولى من الريان بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وخسر من الشارقة في الثانية بهدفين لهدف، وخسر من الهلال في الجولة الثالثة بهدف نظيف ليقبع في قاع المجموعة دون أي نقطة.

والآن نتعرف على موعد مباراة استقلول ضد الهلال في دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2022

ما هو موعد مباراة استقلول ضد الهلال؟

موعد مباراة استقلول والهلال هو يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة استقلول ضد الهلال؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي عبر "يوتيوب" وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.