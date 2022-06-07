موعد مباراة أستراليا وبيرو في ملحق كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة أستراليا ضد بيرو في الملحق القاري المؤهل لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة..

يستضيف أحمد بن علي مباراة قوية تجمع بين منتخب أستراليا ومنتخب بيرو في الملحق القاري المؤهل لكأس العالم 2022.

وصل المنتخب الأسترالي للملحق الأخير قبل المونديال بعد الفوز على الإمارات في الملحق الآسيوي بهدفين مقابل هدف، وقد واجه الأبيض بعد أن جاء في المركز الثالث في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022 آسيا خلف السعودية واليابان.

أنهى منتخب بيرو تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية في المركز الخامس، وذلك خلف البرازيل والأرجنتين وأوروجواي والإكوادور، ليشارك في الملحق القاري بذلك ضد الفائز من ملحق آسيا.

ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة أستراليا وبيرو في الملحق المهل لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة أستراليا وبيرو في ملحق كأس العالم 2022؟

موعد مباراة أستراليا وبيرو في ملحق كأس العالم هو يوم الإثنين 13 يونيو 2022 في ستاد أحمد بن علي بقطر.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أستراليا وبيرو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة مباريات الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم قطر 2022، وستتواجد مباراة بيرو وأستراليا على شاشتها.