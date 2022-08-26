موعد مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

يحل ريال مدريد ضيفًا على نادي إسبانيول في ملعب كورنيا إل برات في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2022-2023.
فاز الملكي في مباراتيه الأولتين بالليجا هذا الموسم على ألميريا وسيلتا فيجو، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فياريال المتصدر.
أما نادي إسبانيول فقد تعادل في المباراة الأولى مع سيلتا فيجو وخسر الثانية من رايو فاييكانو، ليمتلك نقطة واحدة فقط في رصيده.
وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة
ما هو موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول؟
موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول هو يوم الأحد 28 أغسطس 2022 في ستاد كورنيا إل برات.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول؟
تذاع مباريات الدوري الإسباني على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستنقل مباراة ريال مدريد وإسبانيول عبر شاشتها.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
إسبانيول - ريال مدريد
الأحد 28 أغسطس 2022،
beIN SPORTS HD 1
كورنيا إل برات
التشكيل المتوقع لإسبانيول
من المتوقع أن يعتمد المدرب دييجو مارتينيز على التشكيل التالي..
⚔️ Lucha hasta el final— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 26, 2022
🔜 #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/vNT6zPEerC
التشكيل | 4-3-3
بنجامين ليكومتي
بريان أوليفان - فيرناندو كاليرو - لياندرو كابريرا - أوسكار جيل
إدواردو إكسبوسيتو - فينيسيوس سوزا - سيرجي داردير
نيكو ميلاميد - جوسيلو - روبين سانشيز
التشكيل المتوقع لريال مدريد
من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي..
💥 @ToniRuediger— ريال مدريد (@realmadridarab) August 26, 2022
👀 @Benzema pic.twitter.com/Hl7ZKCZl9B
التشكيل | 4-3-3
تيبو كورتوا
فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
لوكا مودريتش - أورليان تشواميني - إدواردو كامافينجا
فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي
اختيارات المحررين
- خليفة مارادونا الذي تجاهل تحذير مورينيو .. رحلة صعود ديلي ألي إلى الهاوية
- جول إنسايدر | حسين عبد الغني .. السعودي الأنجح داخل وخارج كرة القدم
- عودة إلى البساطة .. أندية أوروبا تكشف قمصانها لموسم 2022-23
- مرشدون السياحة يبكون رونالدو .. ردود أفعال قرعة الدوري الأوروبي
- منقذ آرسنال وقائد ثورة ريال مدريد .. أبطال يصنعون المجد دون أن نراهم!