موعد مباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب كورنيا-إل برات، مباراة هامة وقوية تجمع بين برشلونة وإسبانيول، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، في ديربي مقاطعة كتالونيا.

برشلونة سيدخل المباراة منتشي بالفوز على أتلتيكو مدريد في المباراة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسيعمل على مواصلة انتصاراته وتقديم الأداء الجيد للاقتراب أكثر من القمة.

ويحتل البلوجرانا المركز الرابع من ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، بعد لعب 22 مباراة وبفارق تسع نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني الذي لعب 23 مباراة.

على الجانب الآخر إسبانيول يعاني هذا الموسم من تذبذب النتائج، وسيعمل على إيقاف نزيف النقاط الذي يعاني من الجولات الأخيرة، بالخروج بنتيجة إيجابية أمام برشلونة تساعده في تأمين موقفه بالدوري.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

مباراة كبيرة منتظرة، فما هو موعدها؟ وما هي القنوات الناقلة؟ وكيف سيبدأ الفريقان فنيًا؟ الآن نستعرض ذلك.

ما هو موعد مباراة إسبانيول وبرشلونة؟

موعد مباراة إسبانيول وبرشلونة هو الأحد الموافق 13 فبراير 2022، على ملعب كورنيا-إل برات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وبرشلونة؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك فكالعادة ستُذاع المباراة عبر شاشتها على القناة الأولى.

أما إذا لم تتمكن من متابعة اللقاء عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعته من خلال البث المباشر المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إسبانيول - برشلونة الأحد 13 فبراير 2022،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 كورنيا-إل برات

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد تشافي هيرنانديز على التشكيل الآتي:

𝕿𝖍𝖊 𝖕𝖊𝖗𝖋𝖊𝖈𝖙 𝖗𝖊𝖙𝖚𝖗𝖓 pic.twitter.com/Jk3ZVQR5jH — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 7, 2022

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - سيرجينو ديست

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

جافي - فيران توريس - أداما تراوري

التشكيل المتوقع لإسبانيول