موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

من أجل تضييق الخناق أكثر على مانشستر سيتي في صراع لقب الدوري الإنجليزي، يحل ليفربول ضيفًا على ملعب "الإمارات" معقل نادي آرسنال، في مباراة قمة مؤجلة من الجولة 27 في المسابقة.

ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، ويبتعد حاليًا بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، الذي سيلعب مساء الإثنين.

ويأمل ليفربول في تعزيز سجل الانتصارات المتتالية في الدوري الإنجليزي، بعد أن تمكن في الفوز في آخر ثماني مباريات، ليزيد من الضغط على مانشستر سيتي.

على الجانب الآخر، فإن آرسنال يدخل المباراة منتشيًا بتقدمه إلى المربع الذهبي، بعد أن احتل المركز الرابع في الجولة 29، بفوزه الثمين على ليستر سيتي بهدفين دون رد، محققًا الفوز الخامس على التوالي.

ويملك آرسنال في رصيده 51 في المركز الرابع، متفوقًا على مانشستر يونايتد الخامس بفارق نقطة، لكن الفريق اللندني يملك في رصيده ثلاث مباريات مؤجلة قد تجعله يوسع الفارق إذا ما استفاد منها بالشكل الأمثل.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وآرسنال وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وآرسنال؟

موعد مباراة ليفربول وآرسنال هو يوم الأربعاء 16 مارس 2022 على ملعب الإمارات.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة والربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - آرسنال الأربعاء 16 مارس 2022،

22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports 3 HD Premium الإمارات

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب مدرب ليفربول مباراة آرسنال بالتشكيل التالي..

أداء قوي من ديوجو! 👏



نظرة على رحلتنا السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ملعب الإمارات.. 🙌#آرسنال_ليفربول pic.twitter.com/EytdkvdYbG — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 14, 2022

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

تياجو - فابينيو - جوردان هندرسون

ديوجو جوتا - ساديو ماني - لويس دياز

التشكيل المتوقع لآرسنال

من المتوقع أن يعتمد ميكيل أرتيتا مدرب آرنسال على التشكيل التالي لمواجهة ليفربول..

💬 "Woahhh! Has he scored a better one than that for Arsenal?"



😍 A beauty of a goal from Anelka



🎂 Happy birthday, Nico 🙌 pic.twitter.com/YBfcnl8vIG — Arsenal (@Arsenal) March 14, 2022

التشكيل | 4-2-3-1

آرون رامسديل

سيدريك سواريس - بن وايت - جابرييل ماجاليايش - كيران تيرني

توماس بارتي - جرانيت جاكا

بوكايو ساكا - مارتين أوديجارد - جابرييل مارتينيلي

لاكازيت