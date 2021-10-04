موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب إيطاليا ضد منتخب إسبانيا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ستاد سان سيرو مباراة قوية تجمع بين إيطاليا وإسبانيا في الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية 2021.

تأهل منتخب إيطاليا إلى نصف النهائي بعد أن حصل على صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، متفوقًا على منتخبات هولندا وبولندا والبوسنة والهرسك.

أما منتخب إسبانيا، فقد تأهل على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، وذلك على حساب منتخبات ألمانيا وسويسرا وأوكرانيا.

كانت آخر مواجهة بين المنتخبين في يورو 2020، والذي فازت به إيطاليا بعد تخطي إسبانيا بركلات الترجيح في نصف النهائي، والفوز على إنجلترا في النهائي بركلات الترجيح أيضًا.

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وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا؟

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا هو يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، وتقام في ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري الأمم الأوروبية 2021 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستذاع مباراة إيطاليا وإسبانيا على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إيطاليا - إسبانيا الأربعاء 6 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 سان سيرو

التشكيل المتوقع لإيطاليا

خرج من قائمة منتخب إيطاليا الثلاثي إيموبيلي وتولوي وبيسينا للإصابة، واستدعى المدرب روبيرتو مانشيني بدلاً منهم الثلاثي كالابريا ومويس كين وديماركو.

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

إيمرسون - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - جيوفاني دي لورينزو

ماركو فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا

لورينزو إنسيني - جياكومو راسبادوري - فيديريكو كييزا

التشكيل المتوقع لإسبانيا

خرج من قائمة إسبانيا بيدري بداعي الإصابة، واستدعى المدرب لويس إنريكي بدلاً منه برايس مينديز لكنه أصيب أيضًا، فقام باستدعاء سيرجي روبيرتو، وخرج أيضًا ماركوس يورينتي للإصابة وسيعوضه بريان خيل.

🔢👕 OFICIAL | ¡¡Estos son nuestros dorsales para la #NationsLeague !!



😜 Aquí tenéis el listado completo con los números que lucirán los futbolistas de la @SeFutbol durante la Fase Final del torneo. #VamosEspaña pic.twitter.com/ZzY4ZB9IiT — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 4, 2021

التشكيل | 4-3-3

أوناي سيمون

ماركوس ألونسو - إيميريك لابورت - إريك جارسيا - سيزار آثبليكويتا

ميكيل ميرينو - سيرجيو بوسكيتس - كوكي

بابلو سارابيا - يريمي بينو - فيران توريس