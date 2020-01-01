موعد مباراة إنجلترا والدنمارك في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنجلترا القادمة ضد الدنمارك في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة؟

يرتحل منتخب إنجلترا إلى مدينة كوبنهاجن لمواجهة نظيره منتخب الدنمارك على ملعب باركن، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

المباراة كان يفترض أن تُلعب في شهر مارس الماضي، ولكن نظرًا لتفشي فيروس كورونا تأجلت لتُلعب في التوقف الدولي الاستثنائي الحالي وبدون حضور جماهيري كالعادة.

إنجلترا تمكنت من إدراك فوز عصيب وصعب على آيسلندا خارج الديار بهدف نظيف من توقيع رحيم ستيرلينج في اللحظات الأخيرة، لتدخل مباراة الدنمارك بمعنويات مرتفعة وهدف واضح وهو الحفاظ على صدارة المجموعة.

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الآن نتعرف على موعد مباراة منتخب إنجلترا أمام الدنمارك والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة إنجلترا والدنمارك؟

يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره الدنماركي مساء الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، الموافق 20 محرم 1442 هجريًا، على ملعب باركن.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مصر، العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والدنمارك؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لنقل دوري الأمم الأوروبية، وبالطبع ستذاع على شاشتها مباراة إنجلترا والدنمارك.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الدنمارك - إنجلترا باركن الثلاثاء 8 سبتمبر 2020،

20 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD

قائمة منتخب إنجلترا في دوري أمم أوروبا

عدد من اللاعبين البارزين يغيبون عن منتخب إنجلترا في الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا 2021 ، أبرزهم نجم ليفربول جوردان هندرسون ومهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد للإصابة.

ويغيب عن القائمة أيضًا هاري ماجواير وتشيلويل وبيساكا وتشامبرلين وماديسون.

قائمة إنجلترا:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد - نيك بوب - دين هندرسون.

جوردان بيكفورد - نيك بوب - دين هندرسون. الدفاع: كايل ووكر - إريك داير - كيران تريبيير - مايكل كين - ترينت أليكساندر آرنولد - جو جوميز - تيرون مينجس - كونور كودي.

كايل ووكر - إريك داير - كيران تريبيير - مايكل كين - ترينت أليكساندر آرنولد - جو جوميز - تيرون مينجس - كونور كودي. الوسط: ديكلان رايس - ماسون ماونت - جيمس وارد براوس - فيل فودين - جاك جريليش - آينسلي ميتلاند نايلز - كالفين فيليبس.

ديكلان رايس - ماسون ماونت - جيمس وارد براوس - فيل فودين - جاك جريليش - آينسلي ميتلاند نايلز - كالفين فيليبس. الهجوم: رحيم ستيرلينج - هاري كين - جادون سانشو - تامي أبراهام - داني إنجز - ماسون جرينوود.

التشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا:

سيبدأ ساوثجيت ببيكفورد في حراسة المرمى، وسيتواجد في الدفاع آرنولد ومايكل كين وجوميز ونايلز، وسيبدأ رايس وماونت وجريليش في الوسط، وأمامهم ستيرلينج وكين وسانشو.

التشكيل | 4-3-3

جوردان بيكفورد

آينسلي ميتلاند نايلز - مايكل كين - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

ماسون ماونت - ديكلان رايس - جاك جريليش

رحيم ستيرلينج - هاري كين - جادون سانشو

التشكيل المتوقع لمنتخب الدنمارك:

سيبدأ المدرب هويلماند بتشكيلته الاعتيادية حيث بيتر شمايكل في حراسة المرمى ومن أمامه كايير وكريستينسين وسكوف، وفي منتصف الملعب ديلاني وفي الهجوم مارتين برايثوايت.