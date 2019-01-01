موعد مباراة إنجلترا ضد الجبل الأسود، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة إنجلترا القادمة ضد الجبل الأسود في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة لها وما هو التشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يفتح استاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن أبوابه لاستضافة مباراة هامة بين إنجلترا والجبل الأسود يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 17 ربيع الأول 1441 هجريًا، وذلك في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020.

يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاطٍ عن التشيك، و4 نقاط عن كوسوفو، وكانت آخر مباريات منتخب الأسود الثلاثة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020 ضد بلغاريا وفاز بها بنصف دستة أهداف، وسيحتاج زملاء هاري كين إلى الفوز بهذه المباراة لضمان التأهل للنهائيات العام القادم.

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لا يوجد أمل لمنتخب الجبل الأسود في التأهل ليورو 2020، فحتى الآن لم يجمع إلا 3 نقاطٍ فقط من 7 مبارياتٍ خاضهم، ليتواجد في المركز الرابع والقبل الأخير بفارق الأهداف عن المنتخب البلغاري، لكنه سيسعى للفوز على إنجلترا لتحقيق نتيجة تاريخية بالفوز أو حتى التعادل.

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موعد مباراة إنجلترا والجبل الأسود والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة إنجلترا - الجبل الأسود استاد ويمبلي الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية أنطونيو لاهوز beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لإنجلترا

تعرض معسكر منتخب إنجلترا لهزات عنيفة كان بطليها جو جوميز ورحيم ستيرلينج الذي تم استبعاده من قائمة المنتخب الإنجليزي لمواجهة الجبل الأسود في تصفيات يورو 2020، وسيغيب منتخب الأسود الثلاثة باركلي وديلف وهيتون بداعي الإصابة، كذلك سيغيب هندرسون للإيقاف.

سيبدأ المدرب ساوثجيت بطريقة (4-3-3) وسيدفع ببيكفورد في حراسة المرمى وأمامه الرباعي تريبييه وماجواير ومينجس وتشيلويل، وسيتواجد الثلاثي وينكس ورايس وتشامبرلين في الوسط، وأمامهم سانشو وكين وراشفورد.

التشكيل | 4-3-3

جوردان بيكفورد

بن تشيلويل - تيرون مينجس - هاري ماجواير - كيران تريبييه

أليكس أوكسليد تشامبرلين - ديكلان رايس - هاري وينكس

ماركوس راشفورد - هاري كين - جادون سانشو

الغيابات والتشكيل المتوقع للجبل الأسود

يعاني منتخب الجبل الأسود العديد من اللاعبين في مباراة إنجلترا في تصفيات يورو 2020 جميعها للإصابة، واللاعبون الغائبون هم يوفيتيتش وسافيتش وماروشيتش وتوماشيفيتش وشتشيكيتش وسافيتشيفيتش ويانكوفيتش وكوسوفيتش، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي..

التشكيل | 5-3-2