موعد مباراة إسبانيا وكوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إسبانيا وكوسوفو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

تستضيف إسبانيا منتخب كوسوفو على ملعب لا كارتوخا، في الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

تعادل المنتخب الإسباني مع اليونان في الجولة الأولى، وتمكن من الفوز في الجولة الثانية ضد جيورجيا، ويحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما كوسوفو لعب مباراة وحيدة ضد السويد وخسر بثلاثية نظيفة

يسعى الإسبان لتحقيق الانتصار والمنافسة على صدارة المجموعة، وعلى الجانب الأخر كوسوفو يريد تحقيق فوز أو تعادل، حتى يبقى في المنافسة، ولا يخرج مبكرًا.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوربا، موعد المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض سويًا موعد مباراة إسبانيا وكوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة إسبانيا وكوسوفو؟

موعد مباراة إسبانيا وكوسوفو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أوروبا هو يوم الأربعاء 31 مارس 2021، الموافق 18 شعبان 1442 هجريًا.

صافرة بداية المباراة تنطلق في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكوسوفو؟

ستنقل مباراة ألمانيا ورومانيا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وسيتم إذاعتها على beIN SPORTS PREMIUM 3.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب رومانيا - ألمانيا الأحد 28 مارس 2021،

15 شعبان 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 3 لا كارتوخا

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا

من المتوقع أن يبدأ المدرب لويس أنريكي بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-1-4-1

أوناي سيمون

بيدرو بورو - سيرخيو راموس - إريك جارسيا - جوردي ألبا

سيرجيو بوسكيتس

فيران توريس - فابيان رويز - بيدري - بريان جيل

ألفارو موراتا