موعد مباراة إسبانيا والبرتغال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

موعد مباراة إسبانيا والبرتغال الودية المقامة في لشبونة على ملعب خوسيه الفالادي، وماهي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

تستضيف العاصمة البرتغالية لشبونة الليلة لقاء مثير بين عمالقة أوروبا إسبانيا والبرتغال.

يقام اللقاء على ملعب خوسيه الفالادي بين اثنين من أفضل منتخبات العالم، كلا المنتخبين متصدران مجموعتهم في دوري أمم أوروبا، لكن الأفضلية للبرتغال حيث أنها متصدرة برصيد 6 نقاط بينما إسبانيا على قمة مجموعتها بـ4 نقاط فقط.

يخوض المنتخب البرتغالي اللقاء استعدادًا لمباراة قوية جدًا في انتظاره وهي أمام حامل لقب كأس العالم المنتخب الفرنسي يوم الأحد 11 أكتوبر.

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بينما على الجانب الآخر المنتخب الإسباني يلعب مباراة الليلة في إطار الاستعداد لمباراة أمام منتخب سويسرا يوم السبت من الشهر الجاري.

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ما هو موعد مباراة البرتغال وإسبانيا؟

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة البرتغال - إسبانيا خوسيه الفالادي الأربعاء 7 أكتوبر 2020،

20:45مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 11 EN

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا؟

تنقل المباراة على العديد من القنوات في أوروبا مثل (Sky Sports Football UK، L'Equipe TV، Futbol 2 HD)، وفي الشرق الأوسط يمكنك متابعة اللقاء عبر شبكة قنوات beIN Sports.

ما هو التشكيل المتوقع لإسبانيا؟

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لويس انريكي بالتشكيل الآتي....

التشكيل| 4-3-3

دي خيا

روبيرتو - راموس- توريس - ريجيليون.

بوسكيتس سيبايوس - ميرينو.

تراوري - رودريجو - فاتي

ما هو التشكيل المتوقع للبرتغال؟

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني فيرناندو سانتوس بالتشكيل الآتي.....

التشكيل| 4-3-3

لوبيز

سيميدو - دياز - بيبي - سيكييرا

كارفاليو - موتينيو - فرنانديز

رونالدو - جوتا - فيليكس