موعد مباراة إسبانيا القادمة ضد النرويج فى تصفيات الأمم الأوروبية 2020
محمد مصطفي
خاض المنتخب الإسباني ست مباريات حتى الآن في التصفيات، واستطاع أن ينتصر فيهم كلهم بما فيهم المباراة الآخيرة التي كانت ضد منتخب جزر قاروه يوم الأحد 8 سبتمبر، والتي فاز فيها اللاروخا برباعية نظيفة ليتربع على عرش المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة وبفارق سبع نقاط كاملة عن منتخب السويد أقرب مُنافسيه، و 11 نقاط عن منتخب النرويج صاحب التسع نقاط والذي يحتل المركز الرابع في المجموعة.
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على الجانب الآخر فيحتل المنتخب النرويجي المركز الرابع برصيد 9 نقاط، حيث استطاع تحقيق انتصارين فقط أمام منتخب جزر قاروه بهدفين دون رد، ومنتخب مالطة بنفس النتيجة، وتعادل فى اثنين امام المنتخب السويدي بثلاث أهداف لمثلهم، قبل ان يتعادل مع المنتخب الروماني بهدفين لمثلهما.
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موعد مباراة إسبانيا ضد النرويج والقنوات الناقلة
كاسياس يُهنئ راموس على معادلة رقمه القياسي
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|الحكم
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القناة الناقلة
|النرويج - إسبانيا
|لاركندال
|السبت 12 أكتوبر 2019 ،
13 صفر 1441،
20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية
|لم يتم تحديد الحكم
|1 beIN SPORTS HD