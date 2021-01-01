موعد مباراة ألمانيا ورومانيا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ألمانيا ورومانيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل منتخب ألمانيا ضيفًا على منتخب رومانيا على ملعب أرينا ناشيونالا، وذلك في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وقع الفريقان في المجموعة العاشرة في تصفيات المونديال، ويتنافس معهما على بطاقة التأهل منتخبات رومانيا وأرمينيا ومقدونيا الشمالية وليشتنشتاين.

فاز المنتخب الألماني في المباراة الأولى على آيسلندا 3-0 وصعد إلى صدارة المجموعة مباشرةً، كما فاز منتخب رومانيا على مقدونيا الشمالية 3-2 وأصبح في المركز الثاني، وخلفه أرمينيا بعد فوزه على ليشتنشتاين.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض سويًا موعد مباراة ألمانيا ورومانيا في تصفيات كأس العالم 2022 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ألمانيا ورومانيا؟

موعد مباراة ألمانيا ورومانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أوروبا هو يوم الأحد 28 مارس 2021، الموافق 15 شعبان 1442 هجريًا.

صافرة بداية المباراة تنطلق في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ورومانيا؟

ستنقل مباراة ألمانيا ورومانيا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وسيتم إذاعتها على beIN SPORTS PREMIUM 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب رومانيا - ألمانيا الأحد 28 مارس 2021،

15 شعبان 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 أرينا ناشيونالا

التشكيل المتوقع لمنتخب رومانيا

من المتوقع أن يبدأ المدرب ميريل رادوي بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

فلورين نيتسا

نيكوسور بانكو - أندري بوركا - فلاد كيريكيش - أوفيديو بوبيسكو

نيكولاي ستانسيو - رازفان مارين

فلورينيل كومان - فلورين تاناسي - دينيس مان

كلاوديو كيسيرو

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا

لاعبان فقط يغيبان عن قائمة منتخب ألمانيا في مواجهة رومانيا في تصفيات كأس العالم 2022 للإصابة، هما توني كروس وسوات سيردارولحق بهما نيكلاس زوله بعد مباراة آيسلندا للإصابة.

Niklas #Süle reist heute nicht mit nach Bukarest und steht für #ROUGER und #GERMKD nicht zur Verfügung. Seine muskulären Probleme lassen einen Einsatz derzeit noch nicht zu.



➡️ https://t.co/OB5bouQIzy pic.twitter.com/ouTueDeKu3 — Die Mannschaft (@DFB_Team) March 27, 2021

التشكيل | 4-3-3

مانويل نوير

إيمري تشان - أنطونيو روديجير -ماتياس جينتر - لوكاس كلوسترمان

ييإلكاي جوندوجان - يوشوا كيميش - ليون جوريتسكا

تيمو فيرنر - سيرج جنابري - كاي هافيرتس