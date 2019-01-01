موعد مباراة أساطير ليفربول وبرشلونة، اللاعبون المشاركون وأسعار التذاكر

تعرف على موعد مباراة أساطير برشلونة ضد أساطير ليفربول الخيرية، والتي ستشهد عودة فيرناندو توريس لملعب آنفيلد الذي تألق فيه، ومن هم اللاعبون المشاركون

يلعب ليفربول مع برشلونة في مباراة خيرية لجمع التبرعات في مارس 2020، ومن المقرر أن تظهر بعض الأسماء البارزة في هذا اللقاء.

أصبحت مباريات "الأساطير" التي تستضيفها مدينة ليفربول اتجاهًا في السنوات الأخيرة، حيث قام فريق الميرسيسايد بتنظيم مباريات خيرية مع الأساطير من بايرن ميونخ وميلان في السنوات الأخيرة.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة مارس المقبل بين أساطير برشلونة وأساطير ليفربول، من المشاركون وكيفية شراء التذاكر.

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ما هى مباراة أساطير ليفربول ضد أساطير برشلونة؟

أساطير ليفربول ضد أساطير برشلونة هي مباراة خيرية قادمة تضم نجوم قدامى من كلا الجانبين لجمع الأموال للأعمال الخيرية.

ستذهب العائدات الكاملة من المباراة إلى مؤسسة ليفربول، التي تم إعدادها للاتصال بالأشخاص لخلق فرص تغيير الحياة.

بالإضافة إلى ذلك ، ستقدم المؤسسة تبرعًا لمؤسسة برشلونة، وهي مؤسسة خيرية توفر فرصًا جديدة للشباب المحرومين.

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ما هو موعد مباراة أساطير ليفربول ضد أساطير برشلونة؟

ستقام المباراة على ملعب أنفيلد في 28 مارس 2020، أي خلال فترة التوقف الدولي الأولى في العام القادم.

كيف تشتري تذاكر مباراة أساطير ليفربول ضد أساطير برشلونة؟

يمكن للجماهير شراء التذاكر من موقع ليفربول الرسمي.

أسعار التذاكر هي 25 جنيهاً استرلينياً للبالغين، و7 جنيهات استرلينية للصغار و17 جنيهاً استرلينياً لأكثر من 65 سنة.

تتوفر التذاكر للبيع لحاملي التذاكر وأعضاء نادي ليفربول، بعد بيعها للجمهور ابتداءً من الثلاثاء 29 أكتوبر.

أساطير ستشارك في مباراة ليفربول وبرشلونة الخيرية

لم يتم تأكيد التشكيلة الكاملة بعد، لكن نجوم ليفربول السابقين البارزين ومن بينهم فرناندو توريس ولويس جارسيا وباتريك بيرجر وجيرزي دوديك وجيسون ماكيتير وفلاديمير سميتشر سيعودون للملعب الذي تألقوا فيه.

أما بالنسبة لعملاقة الدوري الإسباني برشلونة فسيحمل قميصه في المباراة إدجار دافيدز، و باتريك كلايفرت وجوليانو بيليتي وسافيولا.

توريس هو الاسم الأكثر شهرة الذي يتم مشاركته مع فريق ليفربول عقب اعتزاله، وأمضى توريس ثلاث سنوات ونصف في ليفربول من موسم 2007-2008، واكتسب فيها شهرة وأصبح المفضل لدى فريقه، حيث أقام شراكة رائعة مع قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد.

غادر الدولي الأسباني أنفيلد في ظروف مؤلمة بعد بيعه لمنافسه تشيلسي في يناير 2011 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت، مما أدى إلى حدوث خلاف مع الجماهير.

ومع ذلك ، فقد عاد إلى ميرسيسايد في عام 2015 للمشاركة في مباراة ستيفن جيرارد وجيمي كاراجر الخيرية التي تضم عددًا لا يحصى من نجوم الريدز السابقين بما في ذلك تشابي ألونسو ولويس سواريز.

ستكون المباراة نهاية جيدة له مع الفريق حيث تغنى الجماهير بعودته مرة أخرى.

لقد تحدث منذ ذلك الحين عن علاقته الخاصة مع مشجعي ليفربول ، وقال للموقع الرسمي للنادي: "أنا فخور حقاً بالقول إنني سأدعم ليفربول إلى الأبد، لا يهم ما حدث".

وأضاف: "حتى عندما لم تكن الأمور بيننا في أفضل حالاتها، شعرت أنني بحاجة لدعم ليفربول. ستكون المدينة والمشجعين والنادي دائمًا في قلبي لأن هذا هو ما أشعر به ولا يمكنني تغيير ذلك."