موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب الإمارات أبوابه لاستضافة ديربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام يوم الأحد القادم 1 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 محرم 1441 هجرياً، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.

استهل الجانرز مشوارهم في البريميرليج هذا الموسم بملاقاة فريق نيوكاسل يونايتد، وحققوا الانتصار خارج الديار بهدف دون رد، ثم حصدوا ثلاث نقاط آخرى من فريق بيرنلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، قبل أن يسقطوا أمام ليفربول في ملعب آنفيلد بعد أن تعرضوا لخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد ست نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

يدخل توتنهام هذا اللقاء الصعب وهو قادم من خسارة أمام نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، لكن نجح الفريق في خطف نقطة ثمينة من أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد في الجولة الثانية من عمر المسابقة، بعدما تعادلا الفريقان بهدفين لمثلهم، يأتي ذلك بعد أن تغلب السبيرز على فريق أستون فيلا الصاعد مجددًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بثلاثية دون رد في أولى جولات البريميرليج.

لوكاس مورا واثق من قدرة توتنهام هزيمة آرسنال

تشاكا يطالب أرسنال بنسيان ليفربول والتركيز في توتنهام



الغيابات والتشكيل المتوقع لآرسنال

سيغيب عن أرسنال في ديربي شمال لندن روب هولدينج وكيران تيرني وهيكتور بيليرين بسبب الإصابة، ولن يفتقد الجانرز أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

◆ #ARSTOT

◆ Nicolas Pepe

◆ Transfer speculation



There was plenty for @UnaiEmery_ to discuss 👇