يفتح ملعب ستاب هاب سنتر أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين أرسنال وبايرن ميونخ يوم الخميس 18 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 15 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في الكأس الدولية للأبطال ضمن للموسم الكروي الجديد 2019-20.

سوف يشارك في هذه النسخة من البطولة 12 نادى من ستة دول مختلفة تضم أقوى الأندية الأوروبية وسوف يشارك فريق واحد من أمريكا الشمالية وهو فريق ديبورتيفو غوادالاخارا بطل المكسيك وهو يشارك حاليًا في البطولة لأول مرة في تاريخ النادى، سيخوض كل فريق ثلاث مباريات، على أن تتحدد هوية الفائز في اللقاءات من خلال لعب ركلات الترجيح، حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسيحصل الفريق الفائز على نقطتين فقط بدلًا من ثلاث وسيحصل الخاسر على نقطة واحدة.

وستقام مباريات الكأس الدولية للأبطال الودية على أكثر من 15 ملعب في بلاد مختلفة كأنجلترا والسويد والصين وسنغافورة وويلز ولكن أكثر المباريات ستقام على ملاعب الولايات المتحدة الأمريكة في 12 ولاية من ولايات أمريكا، يُعد ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي الأعلى في الفوز بالكأس الدولية للأبطال بشكلها القديم، حيث حصد اللقب ثلاث مرات من أصل 6 نسخ.

لن يغيب عن أرسنال في أولى مبارياته في الكأس الدولية للأبطال أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون جميع أوراق المدرب أوناي إيمري جاهزة للوقوف على مستوى اللاعبين استعدادًا للموسم الجديد.

