موعد مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة أرسنال ضد ضد بايرن ميونخ، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب ستاب هاب سنتر أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين أرسنال وبايرن ميونخ يوم الخميس 18 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 15 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في الكأس الدولية للأبطال ضمن للموسم الكروي الجديد 2019-20.

سوف يشارك في هذه النسخة من البطولة 12 نادى من ستة دول مختلفة تضم أقوى الأندية الأوروبية وسوف يشارك فريق واحد من أمريكا الشمالية وهو فريق ديبورتيفو غوادالاخارا بطل المكسيك وهو يشارك حاليًا في البطولة لأول مرة في تاريخ النادى، سيخوض كل فريق ثلاث مباريات، على أن تتحدد هوية الفائز في اللقاءات من خلال لعب ركلات الترجيح، حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسيحصل الفريق الفائز على نقطتين فقط بدلًا من ثلاث وسيحصل الخاسر على نقطة واحدة.

وستقام مباريات الكأس الدولية للأبطال الودية على أكثر من 15 ملعب في بلاد مختلفة كأنجلترا والسويد والصين وسنغافورة وويلز ولكن أكثر المباريات ستقام على ملاعب الولايات المتحدة الأمريكة في 12 ولاية من ولايات أمريكا، يُعد ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي الأعلى في الفوز بالكأس الدولية للأبطال بشكلها القديم، حيث حصد اللقب ثلاث مرات من أصل 6 نسخ.

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موعد مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة أرسنال - بايرن ميونخ استاد ستاب هاب سنتر الخميس 18 يوليو 2019،

15 ذو القعدة 1440،

05:00 مصر، 06:00 السعودية beIN SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع لأرسنال

لن يغيب عن أرسنال في أولى مبارياته في الكأس الدولية للأبطال أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون جميع أوراق المدرب أوناي إيمري جاهزة للوقوف على مستوى اللاعبين استعدادًا للموسم الجديد.

🇧🇷 Gabriel getting that prep in 💪 pic.twitter.com/osxaPvZy27 — FC (@Arsenal) July 15, 2019

سيعتمد إيمري على نفس طريقته المعتادة مع الفريق، وسيدفع بشكودران موستافي في قلب الدفاع بجانب روب هولدينج، وسيقود هجوم أرسنال في هذا اللقاء الثلاثي بيير-إيميريك أوباميانج، مسعود أوزيل، أليكساندر لاكازيت.

التشكيل | 4-3-3

بيرند لينو

سيد كولاشيناتس - شكودران موستافي - روب هولدينج - هيكتور بيريين

ماتيو جيندوزي - جرانيت شاكا - هنريك مختاريان

بيير-إيميريك أوباميانج - أليكساندر لاكازيت - مسعود أوزيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

لا يوجد غيابات في صفوف بايرن ميونخ في المباراة ضد أرسنال أي عنصر بسبب الإصابة، وستكون جميع أوراق المدرب نيكو كوفاتش جاهزة لحصد أول ثلاث نقاط.

سيبدأ المدرب الألماني بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها، وسيتواجد نوير في حراسة المرمى وأمامه الرباعي ألابا وهوميلز وبواتينج ورافينيا، أما وسط الميدان فسيتكون من ثلاثة لاعبين هم خاميس رودريجيز وتياجو وجوريتسكا، وأمامه سيتوجد جنابري وليفاندوفسكي وكومان.

التشكيل | 4-3-3