موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يلتقي فريق أتلتيكو مدريد الأسباني مع نادي لايبزيج الألماني في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ، وذلك يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب خوسيه ألفالادي في البرتغال.

الفريق الألماني أنهى هذا الموسم في المركز الثالث في الجدول برصيد 66 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، وقد تأسس عام 2009 وتمكن خلال فترة قصيرة من الصعود للبوندسليجا بعد مروره بأربعة درجات قبل ذلك، وهو أحد الأندية المملوكة للشركة النمساوية ريد بول، وهذا اللقاء هو أول لقاء تنافسي للنادي أمام أتلتيكو مدريد .

وكان لايبزيج تأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة بعد فوزه على توتنهام الإنجليزي بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب، وتمكن أيضاً من تحقيق الفوز في مباراة العودة بنتيجة 3-0.

الفريق الإسباني أنهى الموسم أيضاً في المركز الثالث، وهو نادي عريق صاحب تاريخ كروي طويل ويعتبر من أنجح الأندية الإسبانية وأشهرها، لم يحصل النادي على بطولة دوري الأبطال من قبل ولكنه تأهل للدور النهائي ثلاث مرات في أعوام 1974، 2014، 2016، وتأهل لدور ربع النهائي من البطولة 5 مرات في آخر 7 مواسم، ويذكر أنه واجه ريال مدريد في نهائي البطولة في عامي 2014 و 2016، وتمكن الريال من انتزاع البطولة منه.

وجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد لم يفشل ضد فريق ألماني في المراحل الإقصائية في دوري أبطل أوروبا من قبل فتمكن من تجاوز ليفركوزن عامي 2015 و 2017، وتغلب أيضاً على بايرن ميونخ عام 2016.

صعد أتلتيكو لدور ربع النهائي بعد أن تمكن من الفوز على ليفربول في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، ثم فاز أيضاً في لقاء العودة بنتيجة 2-3.

وفي هذا التقرير يقدم جول موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2020 ، وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج في ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا هو يوم الخميس 13 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 23 ذو الحجة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب جوزيه ألفالادي.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ستُذاع مباراة لايبزيج وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد.

سيغيب عن لايبزيج في مباراة أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال لاعب واحد فقط كوناتي بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر.

