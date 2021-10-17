موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحتضن ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ويلعب ليفربول وأتلتيكو مدريد في المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي تضم إلى جانبهما ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي.

ليفربول يتصدر ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، فيما يحتل أتلتيكو مدريد الثاني برصيد أربع نقاط، ويليه بورتو برصيد نقطة واحدة، ويتذيل ميلان الترتيب بدون نقاط.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

ليفربول حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى على حساب ميلان في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ثم اكتسح بورتو بنتيجة 5-1 في مباراة الجولة الثانية.

فيما تمكن بورتو من فرض التعادل السلبي على أتلتيكو مدريد، في المباراة التي استضافها ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، قبل أن يحقق "الروخيبلانكوس" فوزًا مثيرًا على ميلان بنتيجة 2-1.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول؟

تقام مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدينة مدريد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة أتليتكو مدريد وليفربول على قناة beIN SPORTS PREMIUM 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أتلتيكو مدريد - ليفربول الثلاثاء 19 أكتوير 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 واندا ميتروبوليتانو

تشكيل ليفربول المتوقع

A goal that 𝐧𝐞𝐞𝐝𝐬 to be seen from every angle 💫🤩@MoSalah’s display of individual brilliance, presented by @Sonos 🎥 pic.twitter.com/eg2hyPWBHA — Liverpool FC (@LFC) October 17, 2021

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر أرنولد

جوردان هندرسون - فابينيو - جيمس ميلنر

ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع

No digas nada, solo retuitea. pic.twitter.com/f4RahFngnm — Atlético de Madrid (@Atleti) October 17, 2021

التشكيل | 3-5-2

يان أوبلاك

فيليبي – خوسيه ماريا خيمينيز – ماريو هيرموسو

كيران تريبيير - توماس ليمار - كوكي - رودريجو دي بول - يانيك كاراسكو

لويس سواريز - جواو فيليكس