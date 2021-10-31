موعد مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نادي أتالانتا الإيطالي ضمن منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

مانشستر يونايتد وأتالانتا يلعبان ضمن المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا، التي تضم إلى جانبهما يانج بويز السويسري وفياريال الإسباني.

ويتصدر مانشستر يونايتد ترتيب فرق المجموعة برصيد ست نقاط، ويأتي فياريال في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، وهو نفس رصيد أتالانتا الثالث، فيما يتذيل يانج بويز ترتيب فرق المجموعة بثلاث نقاط.

مانشستر يونايتد افتتح دور المجموعات من دوري أبطال اوروبا بخسارة مفاجئة أمام يانج بويز بنتيجة 2-1، ثم حقق فوزًا دارميًا على فياريال بالنتيجة ذاتها على ملعب "أولد ترافورد"، وبطريقة مشابهة انتصر على أتالانتا في الجولة الثالثة بنتيجة 3-2.

أما أتالانتا، فقد تعادل في الجولة الأولى أمام فياريال بنتيجة 2-2، واكتفى بهدف في شباك يانج بويز في الجولة الثانية، قبل خسارته الأخيرة من مانشستر يونايتد.

جدول مباريات وترتيب مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2021-2022

والآن نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا هو يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، وتقام على ملعب جيويس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا على beIN Sports Premium 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أتالانتا - مانشستر يونايتد الثلاثاء 2 نوفمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium 1 جيويس

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يدخل المباراة شبه مكتمل الصفوف، بعد أن استعاد رافاييل فاران وماركو راشفورد بعد فترة الإصابة.

التشكيل | 3-4-1-2

دافيد دي خيا

رافاييل فاران - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف

آرون وان بيساكا - بول بوجبا - فريد - لوك شاو

برونو فيرنانديش

كريستيانو رونالدو - إدينسون كافاني

التشكيل المتوقع لأتالانتا

يعاني أتالانتا من لعنة إصابات ضربت معظم لاعبيه الأساسيين، ويغيب عن صفوفه هانس هاتيبور، وماتيو بيسينا، وروبن جوسينس، ورافاييل تولوي.

التشكيل | 3-4-2-1

خوان موسو

مارتن دي رون - مريح ديميرال - خوسيه لويس بالومينو

دافيدي زاباكوستا - تيون كووبميينيرز - ريمو فرويلر - خواكيم ميلي

ماريو باشاليتش - جوسيب إيلشيتش

دوفان زاباتا