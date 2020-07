يحل فريق آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نظيره توتنهام هوتسبير يوم الأحد المقبل في ديربي شمال لندن الذي ستُقام أحداثه على أرضية ملعب توتنهام، وذلك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الجنارز إلى تحقيق الفوز في اللقاء والعودة إلى طريق الانتصارات من جديد، بعد أن توقفت سلسلة انتصاراته، عقب التعادل الأخير أمام ليستر سيتي بهدف لمثله في الجولة الماضية.

كما يأمل السبيرز أيضًا تحقيق الانتصار بعد تعادله خارج الديار، بدون أهداف، أمام بورنموث، وذلك في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات نفس الجولة.

ويحتل آرسنال المركز الثامن في لائحة البريميرليج برصيد 50 نقطة، بينما يحتل فريق توتنهام المركز العاشر برصيد 49 نقطة.

والآن نتعرف معًا في التقرير التالي على موعد المباراة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

فابريجاس يُفضِّل مورينيو على جوارديولا وفينجر!

موعد مباراة آرسنال ضد توتنهام هوتسبير، هو يوم الأحد 12 يوليو 2020، الموافق 21 ذو القعدة 1441، وستقام المباراة على ملعب توتنهام.

وستُقام أحداث المباراة عند حدود الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وستُذاع المباراة بين آرسنال وتوتنهام هوتسبير على قناة beIN SPORTS 2 HD.

سيفتقد فريق آرسنال لخدمات عدد من لاعبيه في مواجهته ضد توتنهام على غرار، كالوم تشامبرز وماتيو جندوزي، بيرند لينو وبابلو ماري، جابرييل مارتينيلي، وجميعهم للإصابة، بينما سيغيب إدوارد نيكيتاه للإيقاف.

وبالرغم من عودة مسعود أوزيل وتعافيه من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق، إلا أن عودته لتشكيلة الفريق لاتزال غامضة حتى الآن.

A solid shift at Molineux today! 😤



📺 Here's the best of the action from #WOLARS 👇 pic.twitter.com/MjfQ6twXWO