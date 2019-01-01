موعد مباراةالنصر القادمة ضد الحزم في الدوري السعودي 2019-20

تعرف على موعد مباراة موعد مباراة النصر القادمة ضد الحزم في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

محمد مصطفي

يستضيف النصر الحزم على ملعب الملك فهد الدولي يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 19 محرم هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.

ودع العالمي دوري أبطال آسيا بعد أن خسروا امام مضيفه السد القطري بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب جاسم بن حمد، ضمن منافسات إياب دور الربع النهائي بأبطال آسيا، وكانت مواجهة الذهاب الذي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، أما فى الدوري يدخل النصر فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال صاحب الصدارة.

على الجانب الآخر، يعاني الحزم من تخبط كبير فى في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة من تعادل امام التعاون فى الجولة الأولي، وكانت آخر مباريات السفير في الدوري أمام الأتفاق، وخسروا هذا اللقاء بنتيجة كبيرة (6-0)، والتي أقيمت على ملعب نادي الحزم.

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موعد مباراة النصر ضد الحزم والقنوات الناقلة

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