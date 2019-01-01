قرعة كأس العالم للأندية 2019 | الموعد، القنوات الناقلة والفرق المشاركة

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور كأس العالم للأندية 2019 التي ستقام في قطر، الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المشاركة، نظام البطولة وأكثر من ذلك

أبانوب صفوت

من المقرر أن تنطلق النسخة السادسة عشر من مسابقة كأس العالم للاندية في الفترة ما بين 11 إلى 21 ديسمبر وستشهد مشاركة بطل كل قارة من اجل المنافسة على زعامة العالم، في البطولة التي ستقام على أرض قطر التي تتهيأ لاستقبال أفضل المسابقات تحضيراً لكأس العالم 2022.

تم الإعلان عن تنظيم قطر لمونديال الأندية في شهر مايو الماضي على غير العادة، حيث اعتادت الفيفا أن تكشف عن البلد المختارة في شهر مارس، وتم تاكيد مشاركة خمس أندية حتى الآن أبرزها على الإطلاق هو ليفربول الإنجليزي بعد أن فاز بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام بهدفين نظيفين، بالإضافة إلى الترجي التونسي.

يتبقى فقط تحديد تفاصيل كل مباراة من البداية حتى النهاية، وهو ما سيتم عن إجراء طريق القرعة، فما هو موعدها؟ وما هي القنوات الناقلة لها، هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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ما هي الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2019؟

تم تأكيد مشاركة أربع أندية في كأس العالم حتى الآن وهي ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، مونتيري بطل الكونكاف، السد القطري بصفته المستضيف للبطولة، بالإضافة إلى فريق هينجين سبورت بطل اتحاد أوقيانوسيا في مشاركته الأولى.

لازال لم يتم تحديد الفائز بدوي أبطال أفريقيا في انتظار قرار الاتحاد الأفريقي وذلك لم نتعرف بعد على بطل كوبا لبيرتادوريس بعد، حيث سيقام النهائي يوم 23 من شهر نوفمبر المقبل وسيكون واحداً من بين الرباعي بوكا جونيور ريفر بليت، فلامينجو أو جيريمو بعد أن وصلت البطولة إلى الدور نصف النهائي.

كذلك أيضاً سيتم تحديد الفائز بدوري أبطال أسيا يوم 24 نوفمبر المقبل بعد أن وصلت المسابقة إلى دور ربع النهائي بحضور ثمانية أندية وهي السد القطري، النصر السعودي، أوراوا الياباني، شانجهاي إيست أسيا الصيني، الهلال السعودي، الاتحاد السعودي، كاشيما انتلرز الياباني وجوانزو الصيني، فمن يتأهل منهم لكأس العالم للأندية؟

من سيمثل أفريقيا في كأس العالم للأندية بين الترجي والوداد؟

شهدت مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أزمة كبيرة بين الوداد والترجي، بعد أن ألغى بكاري جاساما هدف للضيوف سجله وليد الكارتي، وطالب لاعبو الوداد الحكم الجامبي باستخدام تقنية الفيديو من أجل التأكد من صحة الهدف، ليفاجئوا بأنها لا تعمل، ليقرر الفريق الانسحاب من المباراة بسبب اعتراضهم على ما يحدث.

توقف اللقاء لمدة أكثر من ساعة بسبب مناوشات بين رؤساء كل نادي في حضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قبل أن يتم إعلان الترجي بطلاً للمسابقة بسبب انسحاب خصمه من المباراة، وهو لم يسكت عليه سعيد الناصري رئيس الفريق المغربي الذي قرر تصعيد الأمور وتقديم شكوى وتظلم للمحكمة الرياضية بشأن ما حدث.

طالب الوداد بإعادة مباراة الإياب بين الطرفين، وحددت المحكمة الرياضية يوم 31 من شهر يوليو لإتخاذ القرار، قبل أن يُعلن رسمياً في ذلك الموعد عن إلغاء قرار الكاف بإعادة المباراة ووجهت أمرها إلى الكاف بإحالة القضية إلى اللجنة التأديبية من أجل إتخاذ رأيها النهائي بشأن إعادة المباراة من عدمها.

أيدت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرار لجنة التأديب باعتماد الترجي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا 2019 بالإضافة إلى تغريم الوداد 20 ألف دولار بسبب انسحابه من اللقاء بالإضافة إلى 15 ألف أخرى بسبب استخدام جماهير الفريق للألعاب النارية في المباراة.

ما هو موعد قرعة كأس العالم للأندية 2019؟

من المقرر إجراء قرعة كأس العالم للأندية يوم غد الأثنين 16 سبتمبر الموافق 17 محرم 1441 هجرياً، وستُقام في مدينة زيورخ السويسرية وتشهد حضورالأسطورة الإنجليزية مايكل أوين الذي سيقوم بسحبها بمناسبة مشاركة فريقه السابق ليفربول في البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2019:

الحدث الموعد قرعة كأس العالم للأندية الأثنين 16 سبتمبر 2019،

17 محرم 1441،

14:00 مصر، 15:00 قطر

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ما هي القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2019؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ تعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لقرعة كأس العالم للأندية، ومن المقرر بث القرعة مباشرةً على القناة الإخبارية، كما هي العادة عند إجراء قرعة البطولات الكبرى.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2019: الحدث القنوات الناقلة قرعة كأس العالم للأندية 2019 beIN SPORTS NEWS يمكنك متابعة البث المباشر عن طريق الإنترنت، حيث ستقوم النسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية مجريات القرعة مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستستعرض جميع كواليس القرعة ومجرياتها، وسيغطي جول أيضًا السحب فور حدوثه على مدونتنا المباشرة، حيث سيوفر لك جميع الأخبار والمواعيد وردود الفعل. متابعة قرعة كأس العالم للأندية عن طريق الإنترنت: الحدث التغطية المباشرة عبر جول قرعة كأس العالم للأندية اضغط هنا قبل بداية القرعة بنصف ساعة لمتابعتها مباشرةً ما هو نظام بطولة كأس العالم للأندية؟

تُلعب بطولة كأس العالم للأندية على أربعة مراحل، يشهد الدور الأول مباراة واحدة بين البلد المستضيف وبطل اتحاد أوقيانوسيا، ويتأهل الفائز منهما إلى الدور التالي الذي يشارك فيه ثلاثة أندية جديدة وهي بطل أفريقيا، الفائز بدوري أبطال أسيا وممثل الكونكاف ويكون من مباراتين يتم تحديدهما بالقرعة.

يتأهل الفائز في الدور الثاني إلى دور نصف النهائي الذي سيشهد تواجد كلا من بطل أوروبا وبطل كوبا لبيرتادوريس في لقاءين أخرين يتم التعرف عليها عن طريق القرعة أيضاً، ويصعد المنتصر في كل مواجهة إلى المباراة النهائية.