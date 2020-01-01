موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، القنوات الناقلة والفرق

كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، الموعد، القنوات الناقلة وطرق المتابعة عبر الإنترنت، النظام والفرق المتأهلة

ندى الشافعي

انطلقت النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-20 في 29 نوفمبر الماضي، وقد تم إجراء قرعة دور المجموعات في 9 أكتوبر 2019.

كانت مباريات دور المجموعات قوية جدًا هذا الموسم، وشهدت العديد من المباريات القوية التي قدمت المتعة والإثارة لعشاق كرة القدم في القارة السمراء.

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3 فرق عربية خرجت من دوري أبطال أفريقيا من المجموعات، هي الهلال السوداني الذي أحرج الأهلي والنجم الساحلي قبل المغادرة، واتحاد العاصمة الجزائري الذي تذيل مجموعته، وشبيبة القبائل الجزائري أيضًا الذي ترك مكانه في دور 8 للترجي حامل اللقب والرجاء بطل الكونفدرالية الموسم الماضي.

وفي هذا التقرير سيقودكم جول لمعرفة كل تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تقام في مصر، الموعد والقنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

ترتيب دوري أبطال أفريقيا 2020: الأهلي يكمل عقد المتأهلين لربع النهائي

المحتوى:

ما هي الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

تأهلت 8 أندية لربع نهائي دوري أبطال أفريقي ا 2019-2020، منها 6 أندية عربية هي الترجي والرجاء والوداد والأهلي والنجم الساحلي والزمالك.

تصنيفات الأندية المتأهلة لدور 8 من دوري أبطل أفريقيا

ما هو موعد قرعة دور 8 في دوري أبطال أفريقيا 2020؟

من المقرر إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 يوم الأربعاء 5 فبراير 2020، وستبدأ عملية السحب في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ستقام القرعة في أحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على أهرامات الجيزة، استمرارًا للأحداث الكبرى التي تشهدها مصر.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا:

الحدث الموعد المكان قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 الأربعاء 5 فبراير 2020،

19:00 مصر، 18:00 المغرب القاهرة، مصر

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ كما سبق وذكرنا وصلت 8 فرق لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، المتصدرون والوصفاء. عند إجراء القرعة ستوضع كرات المتصدرين في وعاء والوصفاء في وعاء آخر، ثم سيتم سحب الكرات تباعًا. لا يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني مواجهة بعضهما البعض، كذلك لا يمكن لمتصدر مواجهة وصيف مجموعته، كذلك لا يمكن أن يواجه فريقين متصدرين بعضهما البعض، وهو ما يعني استحالة مواجهة الأهلي والزمالك أو الترجي النجم الساحلي. ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور8 لدوري أبطال أفريقيا؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، ومن المقرر إذاعة القرعة على القناة الإخبارية.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا: الحدث القنوات الناقلة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 beIN SPORTS NEWS يمكنك متابعة البث المباشر عن طريق الإنترنت، حيث ستقوم النسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية مجريات القرعة مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها، وسيغطي جول أيضًا السحب فور حدوثه على مدونتنا المباشرة، حيث سيوفر لك جميع الأخبار والمواعيد وردود الفعل. متابعة قرعة دوري أبطال أوروبا عن طريق الإنترنت: الحدث التغطية المباشرة عبر جول قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 اضغط هنا لمتابعة القرعة مباشرةً ولحظة بلحظة مواعيد الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أفريقيا 2020؟

ستبدأ مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 في 28 فبراير القادم، على أن ينتهي في 7 مارس 2020.

لا توجد قرعة لمباريات نصف النهائي، وستبدأ مباريات هذا الدور في 1 مايو 2020 وتنتهي في 9 من نفس الشهر، أما النهائي فسيكون موعده 29 مايو 2020.