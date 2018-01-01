قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا 2018-2019، الموعد، القنوات الناقلة ،طرق المتابعة والفرق المتأهلة

أبانوب صفوت | فيسبوك

أُسدل الستار عن مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018-2019 والمؤهل إلى دور المجموعات وذلك يوم الأحد 23 ديسمبر 2018 وأصبح الجميع متشوقاً لمعرفة ما ستؤول إليه القرعة.

وصل 16 فريقاً لهذا الدور من البطولة الأقوى في القارة السمراء أبرزهم الترجي، الأهلي، الوداد، مازيمبي، صن داونز وهذا ما يعدنا بمجموعات قوية بها تنافسية شديدة للغاية.

وفي هذا التقرير، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن موعد قرعة دوري أبطال افريقيا 2018-2019 القنوات الناقلة لها، طرق المتابعة عبر الإنترنت، الفرق المتأهلة وأكثر من ذلك..

ما هو موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2018-19؟

سيكون موعد قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا هو يوم الجمعة الموافق 28 ديسمبر، وستقام في مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة.

موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2018-19:

الحدث الموعد المكان قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2018-19 الجمعة 28 ديسمبر 2018 القاهرة، مصر

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ستُقام قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2018-19 يوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 21 ربيع الآخر 1440 هجرياً، وستكون القناة الناقلة لها هي بي إن سبورت، وستخصص المجموعة القطرية قناتها الإخبارية لبث مجريات القرعة على التلفاز.

القنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2018-19

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2018-19 الجمعة 28 ديسمبر 2018 beIN SPORTS NEWS HD

سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع تغطيةٍ مباشرةٍ ولحظة بلحظة لكافة أحداث قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2018-19، وستبدأ مجرياتها قبل انطلاق القرعة بحوالي نصف ساعة، كما أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس ستقوم ببثها بالفيديو عن طريق خدمة بي إن كونكت.

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ما هي الفرق التي تأهلت لمجموعات دوري أبطال أفريقيا 2018-19؟

شهد دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2018/2019 تأهل 16 فريقاً أبرزهم حامل اللقب الترجي، الوصيف الأهلي، بطل النسخة قبل الأخيرة فريق الوداد المغربي، مازيمبي الكونغولي وكذلك صن داونز بطل 2015.

الفرق المتأهلة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 19:

الفريق البلد التي يمثلها الترجي تونس الأهلي مصر الإسماعيلي مصر الوداد المغرب مازيمبي الكونغو صن داونز جنوب أفريقيا أورلاندو جنوب أفريقيا لوبي ستارز نيجيريا سيمبا تنزانيا حوريا غينيا فيتا كلوب الكونغو الأفريقي تونس أسيك ميموزا ساحل العاج بلاتينيوم زيمبابوي شباب قسنطينة الجزائر شبيبة الساورة الجزائر

ما هو نظام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2018-2019؟

سيتم تقسيم الأندية التي تأهلت إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا وعددها 16 فريق إلى أربع تصنيفات على أن يتم توزيعهم جميعاً على أربع مجموعات.