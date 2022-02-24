موعد قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم لقرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعد انتهاء الملحق المستحدث في أعقاب إنشاء بطولة دوري المؤتمرات.

المتأهلون إلى هذا الدور هم الفرق التي نجحت في اعتلاء صدارة المجموعات الثمانية بالدوري الأوروبي، مع من فازوا بمباريات الملحق.

مباريات الملحق ضمت وصيفي المجموعات بجانب الهابطين من دوري أبطال أوروبا لحلولهم بالمرتبة الثالثة بذات الأذنين.

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2021-22، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

هذه النسخة من الدوري الأوروبي تشهد مشاركة أندية كبيرة، وثمن النهائي يتوقع أن يكون مثيرًا للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

إذًا، ما هو موعد قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة؟ ومن هم المتأهلون؟ نستعرض معًا ذلك في هذا التقرير.

ما هو موعد دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي؟

موعد قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي هو يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

وتقام القرعة في تمام الثانية عشر مساءً بتوقيت مصر، الواحدة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي؟

تبث قرعة الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

ويمكن متابعتها عبر الإنترنت من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي بيوتيوب، وكذلك البث المباشر الكتابي من موقع جول.

الحدث القنوات الناقلة قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي beIN Sports News

UEFA YouTube

ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي؟

الفرق المتأهلة هي: