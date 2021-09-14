موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2021 ربع النهائي والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، الموعد والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة ومواعيد مباريات دور 8

يترقب عشاق كرة القدم في القارة الآسيوية قرعة دوري أبطال آسيا 2021 للدور ربع النهائي، والذي بدأت أدوار الحسم فيه بمبارياتٍ مثيرة.

يأمل المتابع العربي بكل تأكيد أن يحصد اللقب هذا العام أحد الأندية العربية، وقد وصل بالفعل الثلاثي الهلال والنصر السعوديين والوحدة الإماراتي إلى هذا الدور.

هذا يُنبئنا بديربي خليجي عربي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فكما هو معلوم تنافس فرق الغرب بعضها البعض حتى النهائي الذي يجمع بين فريق من الشرق وآخر من الغرب.

وفي هذا التقرير نتعرف عن كل شيء عن قرعة دوري أبطال آسيا 2021، الموعد والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة وأكثر..

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

متى قرعة دوري أبطال آسيا 2021 ربع النهائي؟

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا هو يوم الجمعة القادم 17 سبتمبر 2021 الموافق 21 ذو القعدة 1442 هجريًا.

وستنطلق مجريات القرعة الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات.

قرعة الدور ربع النهائي من @theAFCCL_ar



🗓️ الجمعة - 17 سبتمبر

🕙 10:00 صباحًا 🇸🇦



أمنياتنا بالتوفيق لممثلي الوطن. 🙏🏻 #الوطن_معكم 💚🤍 pic.twitter.com/LLVufAvLrX — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 14, 2021

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال آسيا 2021؟

سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على يوتيوب قرعة دوري أبطال آسيا 2021 على الهواء مباشرة.

ويمكنك أيضًا مشاهدة البث المباشر لقرعة دوري أبطال آسيا عن طريق موقع جول.

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ما هي الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

تأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 عن الغرب، الثلاثي العربي الهلال والنصر والوحدة الإماراتي بجانب برسبوليس الإيراني.

وعن الشرق تأهل الثنائي أولسان وناجويا، وسيتحدد المتأهلين الآخرين غدًا.

الغرب الشرق برسبوليس أولسان الوحدة ناجويا الهلال - النصر -

ما هو نظام قرعة دوري أبطال آسيا 2021 ربع النهائي؟

بعد اكتمال الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، يتم تقسيمهم إلى قسمين، القسم الشرقي والقسم الغربي.

لا يمكن أن يواجه أي نادٍ من الشرق آخر من الغرب في أي دور قبل النهائي، لذا ستجرى القرعة للغرب والشرق منفصلتين.

لا توجد أي محددات أخرى لقرعة دوري أبطال آسيا 2021، وقد يتواجه فريقان من نفس الاتحاد الوطني في هذا الدور.

أي أن عشاق كرة القدم قد يكونوا على موعد مع ديربي الرياض بين الهلال والنصر في ربع النهائي أو نصف النهائي على أقصى تقدير، وذلك في حالة تأهل ثنائي الدوري السعودي.

ما هي مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

ستقام مباراتي الغرب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا في نفس اليوم، وهو 16 أكتوبر 2021.

أما مباريات الشرق فموعدها هو اليوم التالي، أي 17 أكتوبر 2021.

أين تقام مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

تم تحديد ملعبين لإقامة مباريات الأدوار القادمة في دوري أبطال آسيا 2021، ملعب خاص بالشرق وآخر خاص بالغرب.

ستقام مباريات الغرب في ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، أما مباريات الشرق فستُلعب في ستاد جيونجو كأس العالم بكوريا الجنوبية.