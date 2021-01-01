موعد قرعة الدور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 لدور 8، موعد القرعة، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة لربع نهائي البطولة هذا الموسم

شهد الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا، مشاركة العديد من الفرق القوية، ومباريات مثيرة أسفرت عن مفاجآت كبيرة، منها خروج إنتر من دور المجموعات، وتأهل لايبزيج على حساب مانشستر يونايتد لدور الـ 16، وتأهل بورتو للربع النهائي على حساب يوفنتوس.

وكانت بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام استثنائية بعض الشيء، خاصة في دور المجموعات والتي كانت تلعب بشكل أسبوعي، بسبب البداية المتأخرة للبطولة.

وتأهل إلى دور الثمانية حتى الآن من البطولة العديد من الفرق القوية، على باريس سان جيرمان، بوروسيا دورتموند، وليفربول.

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ومع نهاية دور الـ 16 من البطولة، يقدم لك موقع جول كل ما تريد معرفته عن قرعة الدور ربع ونصف النهائي ، من موعد وقنوات ناقلة وأكثر.

ما هو موعد قرعة دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا 2020-21؟

موعد قرعة دور 8 لدوري أبطال أوروبا 2020-21 هو يوم الجمعة 19 مارس 2021، الموافق 6 شعبان 1442 هجريًا، وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ستقام قرعة دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون سويسرا.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2020-21؟

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة ويمكن الوصول إليه من هنا، بالإضافة إلى قيام شبكة قنوات بي إن سبورتس بإذاعة القرعة.

أما إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة، فسيقوم موقع جول أيضًا بنقل مجريات قرعة دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا 2020-21، وذلك عن طريق خدمة البث المباشر.

ما هي الفرق المتأهلة لدور 8 لدوري أبطال أوروبا 2020-21؟

الفريق بوروسيا دورتموند باريس سان جيرمان ليفربول بورتو

ما هو نظام قرعة دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا 2020-21؟

لم يعلن الاتحاد الأوروبي، عن وجود أي قواعد لتجنب الفرق من نفس البلد لهذا الدور من دوري أبطال أوروبا، أو نصف النهائي، وسيتم الإعلان عن أي تعديلات قبل انطلاق القرعة.

ما هو موعد دور ربع ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 2020-21؟

من المنتظر أن تكون مباريات الذهاب لدور ربع النهائي يومي 6 و7 أبريل، على أن تكون مباريات يومي 13 و14 من الشهر ذاته.

على أن يكون ذهاب نصف النهائي يومي 27 و28 من أبريل، والإياب يومي 4 و5 مايو.

وستكون المباراة النهائية يوم السبت 29 مايو على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول بتركيا.