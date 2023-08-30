موعد قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

ينتظر الكثير منا بشغف موعد سحب قرعة مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي 2023-2024، وهي البطولة التي تحظى بجماهيرية كبيرة وتعد من أقوى وأهم بطولات الأندية في أوروبا بعد بطولة دوري أبطال أوروبا.
إشبيلية هو صاحب أكثر ألقاب البطولة بعدد 7 ألقاب، بالإضافة إلى أنه هو حامل لقب النسخة الأخيرة، ثم يأتي من بعده، الإنتر، ليفربول، يوفنتوس وأتلتيكو مدريد برصيد 3 ألقاب، فهل يحافظ الفريق الأندلسي على اللقب؟ ومتى موعد القرعة؟
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في السطور التالية نستعرض لكم موعد قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما هو موعد قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024؟موعد قرعة الدوري الأوروبي هو يوم الخميس 31 أغسطس 2023 بمدينة موناكو في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت السعودية ومصر.
|التاريخ
|الخميس 31 أغسطس 2023
|الحدث
|قرعة مجموعات الدوري الأوروبي
|المكان
|موناكو
|القنوات الناقلة
|beIN Sports
TOD TV
ما هي القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي 2023-2024؟
تذاع قرعة مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV وكذلك ستنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports
كيف تشاهد قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة قرعة المجموعات في الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات اليوروبا ليج.