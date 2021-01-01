موعد قرعة دور 16 الدوري الأوروبي 2020-21، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري الأوروبي 2021 لدور 16، موعد القرعة، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة لثمن نهائي البطولة هذا الموسم

شهد الموسم الحالي من بطولة الدوري الأوروبي، مشاركة العديد من الفرق القوية، ومباريات مثيرة أسفرت عن مفاجآت كبيرة، منها خروج نابولي على يد غرناطة من دور الـ 32.

وكانت بطولة الدوري الأوروبي هذا العام استثنائية بعض الشيء، خاصة في دور المجموعات والتي كانت تلعب بشكل أسبوعي، بسبب البداية المتأخرة للبطولة.

وتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة العديد من الفرق القوية، على رأسهم مانشستر يونايتد، وتوتنهام، وأرسنال وفياريال وأياكس

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ومع نهاية دور الـ 32 من البطولة، يقدم لك موقع جول كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي، من موعد وقنوات ناقلة وأكثر.

ما هو موعد قرعة دور 16 للدوري الأوروبي 2020-21؟

موعد قرعة دور 16 للدوري الأوروبي 2020-21 هو يوم الجمعة 26 فبراير 2021، الموافق 14 رجب 1442 هجريًا، وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ستقام قرعة الدوري الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون سويسرا.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-21؟

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة ويمكن الوصول إليه من هنا.

أما إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة، فسيقوم موقع جول أيضًا بنقل مجريات قرعة دور 16 من الدوري الأوروبي 2020-21، وذلك عن طريق خدمة البث المباشر.

ما هي الفرق المتأهلة لدور 16 للدوري الأوروبي 2020-21؟

الفريق توتنهام أرسنال فياريال مولده رينجرز شاختار دونيستك غرناطة أياكس مانشستر يونايتد روما ميلان أولمبياكوس يونج بويز سلافيا براج دينامو كييف دينامو زغرب

ما هو نظام قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي 2020-21؟

لم يعلن الاتحاد الأوروبي، عن وجود أي قواعد لتجنب الفرق من نفس البلد هذا الموسم في الدوري الأوروبي، وسيتم الإعلان عن أي تعديلات قبل انطلاق القرعة.

ما هو موعد دور 16 للدوري الأوروبي 2020-21؟

من المنتظر أن تكون مباريات الذهاب لدور ثمن نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس 11 مارس.

وستكون مباريات الإياب يوم الخميس 18 مارس.