موعد قرعة يورو 2020، القنوات الناقلة والمنتخبات المتأهلة

انتهت مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020 في التوقف الدولي الماضي، وتحدد معها الفرق المتأهلة للبطولة مباشرةً وإلى ملحق أمم أوروبا، فما هو موعد القرعة؟

انتهت التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020 في التوقف الدولي الأخير لهذا العام، ليتم التعرف على عدد المنتخبات التي تأهلت مباشرةً إلى البطولة بعد احتلالهم المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى مشاركة 16 منتخباً في الملحق المؤهل للمسابقة وذلك من أجل المنافسة على المقاعد الشاغرة المتبقية وعددها أربعة.

ستُقام النسخة القادمة من كأس أمم أوروبا من 12 يونيو 2020 إلى 12 يوليو، وتعتبر بطولة استثنائية لأنها ستقام في حوالي 12 مدينة أوروبية وذلك في إطار الاحتفال بمرور 60 عاماً على تأسيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وشهدت عودة المنتخب الهولندي للمشاركة في المسابقات القارية الكبرى مرة أخرى، بعد أن غاب عن النسخ الكبيرة قبل أن يعود للواجهة بفضل كومان.

أجريت قرعة مباريات الملحق في يوم الجمعة الماضي الموافق 22 نوفمبر في مدينة بوخارست الرومانية من أجل تحديد اللقاءات المنتظرة في شهر مارس من العام المقبل من أجل معرفة هوية الرباعي المتبقي الذي سيشارك في أمم أوروبا.

وفي هذا التقرير يأخذكم جول في جولة قصيرة لمعرفة كل تفاصيل قرعة أمم أوروبا 2020، الموعد، القنوات الناقلة والمنتخبات التي تأهلت للمسابقة.

ما هو موعد قرعة أمم أوروبا 2020؟

من المنتظر إجراء قرعة أمم أوروبا 2020 يوم السبت المقبل 30 نوفمبر 2019، الموافق 30 ربيع الأخرة 1441، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة أي الثامنة بتوقيت السعودية.

ستُقام القرعة في مدينة بوخارست الرومانية وبالقطع ستتضمن حضور ممثل واحد على الأقل من كل دولة، من أجل التعرف على مجموعة منتخب بلادهم والتأكد من هوية خصومهم في البطولة المُنتظرة التي ستُقام في صيف العام المقبل.

موعد قرعة أمم أوروبا 2020:

الحدث الموعد المكان قرعة أمم أوروبا 2020 السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الأخرة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية مدينة بوخارست، رومانيا

ما هي القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم أوروبا 2020، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ستُقام قرعة كأس أمم أوروبا 2020 يوم السبت 30 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 3 ربيع الأخرة 1441 هجرياً، وستكون القناة الناقلة لها هي بي إن سبورت، وكما هي العادة ستخصص المجموعة القطرية قناتها الإخبارية لبث مجريات القرعة.

القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم أوروبا 2020

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة كأس أمم أوروبا 2020 السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الأخرة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS NEWS HD

سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع تغطيةٍ مباشرةٍ ولحظة بلحظة لكافة أحداث قرعة أمم أوروبا 2020، وستبدأ مجرياتها قبل انطلاق القرعة بحوالي نصف ساعة، كما أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس ستقوم ببثها بالفيديو عن طريق خدمة بي إن كونكت.

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المنتخبات المشاركة في أمم أوروبا 2020

نجح 20 منتخباً في التأهل لبطولة أمم أوروبا 2020 بعد أن احتل كل منهم المركزين الأول والثاني في مجموعات التصفيات المؤهلة للمسابقة، ويتصدر هذه القائمة المنتخب البرتغالي حامل لقب النسخة الأخيرة بالإضافة إلى كبار القارة مثل ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا وإنجلترا.

المنتخبات التي تأهلت مباشرةً إلى أمم أوروبا 2020:

الفرق المتأهلة مباشرةً إلى أمم أوروبا 2020 هولندا بولندا البرتغال روسيا السويد إنجلترا فنلندا فرنسا ألمانيا إيطاليا سويسرا إسبانيا تركيا أوكرانيا ويلز النمسا بلجيكا كرواتيا التشيك الدانمارك

المنتخبات التي تأهلت إلى ملحق تصفيات يورو 2020

تأهل 16 منتخباً إلى ملحق تصفيات أمم أوروبا 2020 وذلك طبقاً لترتيبهم في مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية، على أن يتنافسوا على 4 مقاعد شاغرة من أجل أن يكتمل العدد قبل انطلاق النسخة الاستثنائية من اليورو بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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المنتخبات التي تأهلت لملحق تصفيات يورو 2020:

المنتخبات التي تأهلت ملحق تصفيات أمم أوروبا 2020 أيسلندا البوسنة والهرسك المجر جمهورية أيرلندا رومانيا سلوفاكيا بلغاريا أيرلندا الشمالية أسكتلندا الكيان الصهيوني النرويج صربيا جورجيا بيلاروسيا كوسوفو مقدونيا الشمالية

ما هو تصنيف المنتخبات المشاركة في يورو 2020؟

أعلن الاتحاد الأوروبي منذ عدة أيام على موقعه الرسمي عن تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس أمم أوروبا 2020، وذلك قبل يومين من إجراء قرعة ملحق تصفيات اليورو والتي أُجريت يوم الجمعة الماضي الموافق 22 نوفمبر وذلك في مدينة بوخارست الرومانية.

شهد البيان الرسمي لليويفا مفاجأة لدى الكثيرين وهي تواجد منتخب البرتغال حامل اللقب في التصنيف الثالث، حيث اعتمد في الإعلان عن فئة الفرق المشاركة إلى عدة بنود تم توضيحها على موقع الاتحاد الأوروبي، وجاءت على النحو الآتي:

ترتيب المنتخب في تصفيات البطولة عدد النقاط التي حصل عليها الفريق فارق الأهداف المسجلة لدى كل منتخب عدد الأهداف المسجلة عدد الأهداف التي أحرزها كل منتخب خارج الأرض عدد الانتصارات عدد الانتصارات خارج الأرض اللعب النظيف ترتيب الفريق في كأس الأمم الأوروبية

جاء تصنيف المنتخبات المشاركة في أمم أوروبا 2020 على النحو الآتي:

التصنيف الأول: بلجيكا - إيطاليا - إسبانيا - إنجلترا - ألمانيا - أوكرانيا

التصنيف الثاني: فرنسا - بولندا - سويسرا - كرواتيا - هولندا - روسيا

التصنيف الثالث: البرتغال - تركيا - الدانمارك - النمسا - السويد - التشيك

التصنيف الرابع: ويلز - فنلندا- المنتخبات التي ستتأهل ليورو 2020 من الملحق

ما هي طريقة إجراء قرعة أمم أوروبا 2020؟

من المنتظر أن يتم إجراء قرعة أمم أوروبا 2020 بنفس الطريقة التقليدية والمعروفة التي يتم إتباعها في مختلف البطولات الأخرى، وذلك عن طريق وضع كرات تحمل اسماء مختلف المنتخبات على أن يتم وضع الفرق الخاصة بنفس المستوى في وعاء مختلف.

يبدأ الضيف المتواجد في حفل القرعة -الذي سيتم إجراءاها في رومانيا وتحديداً في مدينة بوخارست- بسحب كرات اسماء المنتخبات بالإضافة إلى كرات آخرى تختص بتحديد رقم المجموعة التي سيتواجدوا بها، وذلك بشكل تدريجي إلى أن يتم اكتمال كل المجموعات .