تعرف على موعد عودة منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 بعد كأس آسيا 2023

SHAHID

بعد أن تنتهي منافسات كأس آسيا 2023 ويتم الإعلان عن الفائز بها، سترنو عيون مشجعي كرة القدم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي إلى عودة منافسات دوري روشن 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الكل يريد معرفة متى يرى نجومه المفضلين من جديد وهم يخوضون مبارياتهم القوية للغاية التي تنتظرهم، وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد عودة منافسات دوري روشن السعودي بعد كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة وما ترتيب الدوري السعودي في الوقت الراهن..

ما موعد عودة منافسات دوري روشن السعودي بعد كأس آسيا 2023؟

تعود منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 يوم الخميس 15 فبراير 2024 بمباراتي أبها والتعاون، والخليج والاتفاق.

بعد ذلك تتواصل منافسات الجولة 20 من المسابقة أيام 16 و17 و18 فبراير 2024 وتخوض جميع الفرق مبارياتها.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما القنوات النافلة لدوري روشن السعودي 2023-2024؟

كانت مباريات الدوري السعودي تُنقل على القنوات الرياضية السعودية، لكن منذ بداية موسم 2021-2022 أصبحت البطولة على قنوات SSC.

قنوات SSC أصبحت الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، ويمكنك متابعته عليها مجانًا بتقنية SD، أما إذا رغبت في مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فعليك اقتناء جهاز GOBX.

كما يمكن الاشتراك في تطبيق شاهد لأجل متابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي بتقنية HD.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الهلال 19 17 2 0 59 9 +50 53 2 النصر 19 15 1 3 55 23 +32 46 3 الأهلي 19 12 4 3 41 19 +22 40 4 التعاون 19 10 4 5 32 22 +10 34 5 الاتحاد 19 9 4 6 37 26 +11 31 6 ضمك 19 8 6 5 35 25 +10 30 7 الفتح 19 8 5 6 33 26 +7 29 8 الاتفاق 19 6 7 6 22 22 0 25 9 الوحدة 19 8 1 10 31 34 -3 25 10 الخليج 19 6 4 9 23 28 -5 22 11 الشباب 19 5 6 8 19 25 -6 21 12 الأخدود 19 6 2 11 13 25 -12 20 13 الرائد 19 5 4 10 24 31 -7 19 14 الفيحاء 19 4 7 8 19 31 -12 19 15 الرياض 19 5 4 10 17 37 -20 19 16 الطائي 19 5 2 12 20 39 -19 17 17 أبها 19 4 2 13 22 52 -30 14 18 الحزم 19 2 7 10 19 47 -28 13

SHAHID