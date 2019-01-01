الهلال أسرع المعترضين على جدول الدوري السعودي

أزمة مبكرة في السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن اليوم في السعودية عن جدول الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين، ولم تمر سوى دقائق قليلة إلا وظهر الاعتراض الأول عليه.

وأشارت التقارير الصحفية المتابعة للحدث أن الهلال بقيادة فهد بن نافل أبدى اعتراضه على مواعيد مبارياته لتعارضها مع بعض مواعيد مبارياته المرتقبة في دوري أبطال آسيا.

موعد ديربي الرياض ومواجهات الكبار في ذهاب الدوري السعودي

ويتزامن موعد مباراة الزعيم في الجولة العاشرة من البطولة وستكون أمام العدالة مع الموعد المحدد لإقامة لقاء إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

إذ من المخطط أن تُلعب مباراة العدالة على استاد جامعة الملك سعود يوم 23 نوفمبر القادم، فيما من المقرر أن يُقام اللقاء الأخير في دوري أبطال آسيا يوم الـ24 نوفمبر، أي بعد 24 ساعة فقط.

يُذكر أن الهلال سيلعب في الجولة الأولى ضد أبها، فيما سيخوض ديربي الرياض أمام النصر ضمن الجولة الثامنة في الـ25 من أكتوبر القادم.