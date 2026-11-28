كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قوائم المرشحين في فئات الرجال لجوائز "كاف 2026"، في ظل استمرار التحضيرات لحفل الجوائز.
ووصل ثلاثون (30) لاعبًا إلى القائمة الأولية للجائزة الأهم؛ أفضل لاعب أفريقي 2026، بينما تم ترشيح 20 لاعباً لجائزة أفضل لاعب محلي.
متى موعد حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2026؟
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2026 والمقام يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026.
وينطلق الحفل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت المغرب.
أين يقام حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023؟
من المقرر أن تستضيف مدينة لانجوس النيجيرية حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2026.
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ما القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2026؟
كما جرت العادة، فمن المتوقع إذاعة حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2026 عبر قناة beIN Sports القطرية، وتحديدًا عبر القناة المفتوحة.
كما يمكنك متابعة الحفل عبر قناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقع "يوتيوب".
الحدث
الموعد
القنوات الناقلة
حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2026
الأربعاء 2 ديسمبر 2026
beIN Sports
كيف يتم تحديد الفائز في جوائز الاتحاد الإفريقي 2026؟
حسبما أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سيتم تحديد الفائز في كل فئة من الفئات بعد تصويت من أربع جهات.
ويتم تقييم مستويات اللاعب في الفترة بين سبتمبر 2025 ويونيو 2026.
الجهة الأولى هي لجنة خاصة مكونة من لجنة "كاف" الفنية، والثانية هي من الإعلاميين، والثالثة من المدربين وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والرابعة لمدربي وقادة الأندية المشاركة في دور المجموعات من مسابقات الأندية في "كاف".
القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2026
اللاعب
المنتخب
النادي
أشرف حكيمي
المغرب
باريس سان جيرمان
إبراهيم دياز
المغرب
ريال مدريد
إسماعيل صيباري
المغرب
بايرن ميونخ
باب جاي
السنغال
فياريال
ساديو ماني
السنغال
النصر
القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة 2026
اللاعب
النادي
المنتخب
محمود حسن تريزيجيه
الأهلي
مصر
تيبوهو موكوينا
صن داونز
جنوب إفريقيا
محمد حريمات
الجيش الملكي
المغرب
القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا 2026
اللاعب
المنتخب
النادي
ياسين بونو
المغرب
الهلال
فوزينيا
كاب فيردي
كولو كولو
إدوارد ميندي
السنغال
الأهلي السعودي
القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا 2026
اللاعب
النادي
المنتخب
يان دياموندي
ريال مدريد
أيوب بوعدي
مانشستر سيتي
إبراهيما مباي
أستون فيلا
القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2026
المدرب
النادي - المنتخب
محمد وهبي
المغرب
بابي ثياو
السنغال
بيدرو ليتاو "بوبيستا"
كاب فيردي
القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا 2026
المنتخب
كاب فيردي
المغرب
السنغال
القائمة النهائية للمرشحين لجائزة فريق العام في إفريقيا 2026
النادي
البلد
اتحاد العاصمة
الجزائر
الجيش الملكي
المغرب
ماميلودي صن داونز
جنوب إفريقيا
الفائزون بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عبر التاريخ
انطلقت الجائزة في 1970 تحت إشراف مجلة فرانس فوبتول، قبل أن يشرف عليها الاتحاد الإفريقي منذ 1992 حتى الآن.
ونستعرض في القائمة اللاعبون الأكثر فوزًا بالجائزة عبر التاريخ
الترتيب
اللاعب
سنوات الفوز
=1
صامويل إيتو
4 (2003-2004-2005-2010)
=1
يايا توريه
4 (2011-2012-2013-2014)
=3
جورج ويا
3 (1989-1994-1995)
=3
عبيدي بيليه
3 (1991-1992-1993)
=5
ديدييه دروجبا
2 (2006-2009)
=5
روجيه ميلا
2 (1976-1990)
=5
محمد صلاح
2 (2017-2018)
=5
ساديو ماني
2 (2019-2022)
=5
نوانكو كانو
2 (1996-1999)
=5
توماس نكونو
2 (1982-1979)
=5
الحجي ضيوف
2 (2001-2002)
=11
فيكتور أوسيمين
1 (2023)
=11
أديمولا لوكمان
1 (2024)
=11
أشرف حكيمي
1 (2025)