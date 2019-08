جوائز الفيفا 'الأفضل' 2019 | موعد الحفل، القنوات الناقلة، قوائم المرشحين، الفئات وطرق التصويت

كل ما تريد معرفته عن جوائز الفيفا "الأفضل" لعام 2019، موعد الحفل، القنوات الناقلة، القوائم الأولية والنهائية للمرشحين، وطريقة اختيار الفائز بكل جائزة

أحمد جمال

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعدٍ مع حفل الإعلان عن جوائز الفيفا 'The Best' للأفضل في 2019 والذي سيقام بحسب ما أعلن عنه الفيفا في مدينة ميلانو الإيطالية يوم الإثنين 23 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 24 محرم 1439 هجرياً.

سيُقام الحفل هذا العام في إيطاليا كما أعلنت الفيفا وبالتحديد في مدينة ميلانو، وستكون هذه النسخة الرابعة من الجائزة بعد فصلها عن الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

لا تقتصر جائزة الفيفا "الأفضل" على أفضل لاعب كرة قدم في العام وحسب، بل هناك فئاتٍ أخرى من الجائزة تُمنح للأفضل في كرة القدم سواء كانوا مدربين أو لاعبين أو حتى جمهور، وكما تعودنا في السنوات الأخيرة فإن كلً من كريستيانو رونالدو وليونويل ميسي دائماً ما يتواجدوا بالقائمة المرشحة للفوز بجائزة الأفضل، بالإضافة لبعض الأسماء التي لمعت في الموسم الماضي مثل مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك وأمل فرنسا المستقبلي كيليان مبابي، وماتيس دي ليخت وفرينكي دي يونج اللذان قدما موسماً استثنائياً مع فريق أياكس وأيضاً مع المنتخب الهولندي، بالإضافة إلى هاري كين، ساديو ماني وإيدين هازارد.

قد يكون حفل 'The Best' للعام الحالي تاريخياً كسابقه بالنسبة للعرب، فقائمة أفضل لاعب تضم أيضاً النجم المصري محمد صلاح للمرة الثانية على التوالي بعدما أبهر العالم في الموسم الماضي مرة آخرى وساهم في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الآخيرة بالإضافة لحصولة على الحذاء الذهبي كهداف للبريمييرليج.

فما هي جوائز الفيفا 'الأفضل'؟ وما هو موعد ومكان إقامة الحفل الخاص بها في 2019؟ وما هي فئات الجائزة، وما هي طرق التصويت؟ هذا ما سنتعرف عليه في التقرير التالي وأكثر منه.

ما هي جوائز الفيفا 'الأفضل'؟

جوائز الأفضل من الفيفا لكرة القدم The Best هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين والمدربين في اللعبة، ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

تم البدء في تقديم الجوائز في 2016 كبديل لجوائز الكرة الذهبية، والتي لا تزال تقدمها مجلة فرانس فوتبول Football لكن دون شراكة أو رعاية من الفيفا التي عادت لتقدم جوائزها الخاصة..

لم يفز أي لاعب بجائزة أفضل لاعب في العام إلا كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، أما ليونيل ميسي فقد حل وصيفاً للدون عامي 2016 و2017.

ما هو موعد حفل جوائز الفيفا 'الأفضل'؟

سيكون موعد حفل جوائز الفيفا 2019 يوم الإثنين 23 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 24 محرم 1440 هجرياً ، في مسرح تيترو ألا سكالا بمدينة ميلانو الإيطالية

🎉One month to go! #TheBest FIFA Football Awards take place in Milan 🇮🇹 on 23 September.



Who do YOU want to see take home the trophy? pic.twitter.com/eyVfFkN3FS — FIFA.com (@FIFAcom) ٢٣ أغسطس ٢٠١٩

موعد حفل الفيفا 'الأفضل':

الحدث الموعد المكان حفل توزيع جوائز الفيفا 'الأفضل' 2019 الإثنين 23 سبتمبر 2019 ميلادياً،

24 محرم 1440 هجرياً، ميلانو، إيطاليا

ما هي القنوات الناقلة لحفل جوائز الفيفا 'الأفضل'؟

حصلت مجموعة قنوات أون سبورت على حقوق بث مجريات حفل جوائز الفيفا الأفضل 'The Best' في الشرق الأوسط.

لن تكون هذه الطريقة الوحيدة لمتابعة الحدث، فيمكنك متابعته عبر الإنترنت عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها لك جول ، وستنطلق هذه التغطية قبل بداية الحفل حوالي نصف ساعة لكشف جميع الكواليس، كذلك ستتيح قناة الفيفا على موقع يوتيوب البث المباشر للحدث.

موعد حفل الفيفا 'الأفضل':

الحدث القناة الناقلة التغطية المباشرة عبر جول حفل توزيع جوائز الفيفا 'الأفضل' ON SPORT اضغط هنا لمتابعة تغطية حفل جوائز الفيفا الأفضل 2019

من سيقدم حفل جوائز الفيفا الأفضل 2019؟

قدم الحفل في الثلاث سنوات الماضية الممثل الإنجليزي إدريس إلبا وقد كان معه مقدمة البرامج الرياضية لور بوني في العام الماضي، بالإضافة إلى نويل جالاجر وهو عضو في فرقة (Oasis) الغنائية، ومن المتوقع أن يكون الممثل الإنجليزي على رأس المقدمين لحفل توزيع جوائز الفيفا "الأفضل" هذا العام .

محمد صلاح @MoSalah مرشح جائزة #thebest

✔لعب ضد آرسنال 6⃣ مباريات

✔سجل 6⃣ أهداف و2⃣ تمريرة حاسمة

✔سجل بكل المباريات الـ4⃣ التي لعبت ضدهم في أنفيلد

🔥 يا لها من أرقام لنجم @LFC_Arabic 🔥 pic.twitter.com/D6kZUjD3he — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) ٢٤ أغسطس ٢٠١٩

من هو إدريس إلبا:

إدريس ألبا هو واحد من نجوم هوليوود، وهو ممثل إنجليزي ولد في لندن عاصمة إنجلترا في 6 سبتمبر 1972 من أبٍ سيراليوني وأمٍ غانية، وكان الأب وينستون يعمل في شركة فورد داجينهام، وكان والدي الفنان الأسمر قد تزوجا في سيراليون ثم سافروا إلى المملكة المتحدة واستقرا هناك.

يُعرف إدريس بالعديد من الأسماء الأخرى بحكم أنه فنان شامل عمل كممثل وومنتج ومخرج وعازف موسيقى ودي جي، وهذه الأسماء هي: "دي جي بيج دريس، بيج دريس اللندني، بيج دريس، 7 داب".

بدأ ألبا مسيرته الفنية في 1994، وكانت أولى أعماله كممثل مسلسلاً إنجليزي حمل اسم برامويل، وكان يحكي عن الطب في القرن الـ19 الميلادي وبالتحديد في حقبة التسعينات منه، والتي شهدت تطوراً كبيراً في المملكة المتحدة ككل واتسعت أطرافها حول العالم، حتى أُطلق عليها المملكة التي لا تغرب عنها الشمس.

استمر بيج دريس في تقديم الأعمال في بلده التي الولد بها ثم سافر بعد ذلك لتحقيق حلمه في أمريكا، وفي عام 2001 قدم دور أخيل في مسرحية ويليام شكسبير المعروفة ترويلوس وكريسيدا، ثم قدم حلقة في المسلسل الأمريكي الشهير لو آند أوردر، ومن هنا كانت انطلاقته في الفيديو الذي كان بداية تعرف الجمهور الأمريكي عليه.

بدأ إدريس ألبا مسيرته في هوليوود في 2007، وكانت البداية بفيلم داديس ليتل جيرلز، ثم شارك في العديد من الأفلام الشهيرة أبرزها: "جوست رايدر، ليجاسي، الكريسماس، ثور، المنتقمون".

ما هي فئات الجائزة؟

تُعَد فئات الجوائز الفردية الأساسية هي: لاعب العام، لاعبة العام، مدرب العام، مدربة العام وحارس العام.

“We always say we want to play football the right way. Playing an attacking brand of football, keeping possession and trying to excite all encompasses the way I want to play the game."



We look at the rise and rise of #TheBest FIFA Women's Coach 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @ArsenalWFC 's @MontemurroJoe . — FIFA Women's World (@FIFAWWC) ٢٤ أغسطس ٢٠١٩

إضافة إلى ذلك، هناك جائزة اللعب النظيف، أفضل جمهور وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، إضافة إلى جائزة فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم.

فئات جائزة الفيفا 'الأفضل':

الفئة لاعب العام لاعبة العام مدرب العام مدربة العام حارس العام جائزة بوشكاش لأجمل هدف أفضل جمهور جائزة اللعب النظيف فريق فيفبرو لأفضل 11 لاعب في العام

جائزة أفضل لاعب

ستُمنح هذه الجائزة للاعب الأفضل عطاءً لكرة القدم مع فريقه ومنتخبه في الفترة من 16 يوليو 2018 وحتى 19 يوليو 2019، وسيتم اختيار الفائز من خلال إعداد قائمةً من 10 لاعبين عن طريق لجنة من أساطير الفيفا، وتم الإعلان عن هذه القائمة يوم الأربعاء 31 يوليو 2019.

طُرحت هذه القائمة للتصويت بمجرد الإعلان عنها، وشارك في هذا التصويت المشجعين والصحفيين ومدربي وقائدي المنتخبات، حتى تم إغلاق التصويت يوم 19 أغسطس الماضي.

القائمة الأولية لجائزة لاعب العام:

اللاعب الفريق الحالي المنتخب ليونيل ميسي برشلونة الأرجنتين كريستيانو رونالدو يوفنتوس البرتغال كيليان مبابي باريس سان جيرمان فرنسا فرينكي دي يونج برشلونة هولندا ماتيس دي ليخت يوفنتوس هولندا فيرجيل فان دايك ليفربول هولندا ساديو ماني ليفربول السنغال محمد صلاح ليفربول مصر هاري كين توتنهام إنجلترا إيدين هازارد ريال مدريد بلجيكا

لم يفز أي لاعب بهذه الجائزة منذ الانفصال عن الكرة الذهبية لفرانس فوتبول في 2016 إلا لوكا مودريتش عام 2018، وكريستيانو رونالدو الذي فاز بالجائزة في عامين ممتتالين عامي 2016 و 2017، وكان ليونيل ميسي هو الوصيف في المرتين التي فاز فيهما الدون بالجائزة.

الفائزون بجائزة الأفضل في السنوات السابقة:

أفضل 3 لاعبين في 2016 المركز اللاعب الفريق / المنتخب الأول كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال الثاني ليونيل ميسي برشلونة / الأرجنتين الثالث أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد / فرنسا

أفضل 3 لاعبين في 2017 المركز اللاعب الفريق / المنتخب الأول كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال الثاني ليونيل ميسي برشلونة / الأرجنتين الثالث نيمار برشلونة - باريس سان جيرمان / البرازيل

أفضل 3 لاعبين في 2018 المركز اللاعب الفريق / المنتخب الأول لوكا مودريتش ريال مدريد / كرواتيا الثاني كريستيانو رونالدو يوفنتوس / البرتغال الثالث محمد صلاح ليفربول / مصر

جائزة أفضل لاعبة

تتنافس على هذه الجائزة جميع لاعبات كرة القدم في العالم، وستفوز بها اللاعبة الأفضل في الفترة بين 7 أغسطس 2018 و24 مايو 2019.

The incredible numbers of a goalscorer extraordinaire 😲 🥅



A look at nominee @samkerr1 ’s stunning form ahead of next month’s #TheBest FIFA Football Awards



👉 https://t.co/U8MpVgEYDb pic.twitter.com/7j1uMaN80N — FIFA Women's World (@FIFAWWC) ٢٠ أغسطس ٢٠١٩

تم وضع قائمةً من 12 لاعبه على غير العادة من قبل لجنة من الخبراء اختارتها الفيفا من جميع الاتحادات القارية اُعلن عنها في 31 يوليو 2019، وكان وضع 12 لاعبة بدلاً من المعتاد من إصدار قائمة من 10 لاعبات فقط بسبب بطولة كأس العالم للسيدات والتي برز فيها أكثر من أسم لامع في البطولة، مما دعى اللجنة لوضع 12 أسم لمنح فرصة لجميع اللاعبات الفرصة، ومنذ ذلك التاريخ بدأ الصحفيون والمشجعون ومدربو وقائدو المنتخبات الوطنية في التصويت على اللاعبة الأفضل في 2019 من وجهة نظرهم قبل أن يتم إيقاف التصويت في 19 أغسطس الماضي.

القائمة الأولية لجائزة لاعبة العام:

اللاعبة الفريق المنتخب لوسي برونز ليون إنجلترا جولي إرتز شيكاغو ريد ستار الولايات المتحدة الأمريكية أدا هيجربرج ليون النرويج أمانديني هنري ليون فرنسا كارولين جراهام هانسن فولفسبرج النرويج سام كير شيكاغو ريد ستار أستراليا روز لافيل واشنطن سبريت الولايات المتحدة الأمريكية فيفيان ميديما أرسنال هولندا اليكس مورجان أورلاندو برايد الولايات المتحدة الأمريكية ميجان رابينوي سياتل رين الولايات المتحدة الأمريكية ويندي ريناد ليون فرنسا إيلين وايت بيرمنجهام سيتي إنجلترا

فازت الأمريكية كارلي لويد بجائزة أفضل لاعبة في 2016، أما عام 2017 فحصلت عليها الهولندية ليكي مارتينس، بينما فازت البرازيلية مارتا بالجائزة في العام الماضي عام 2018.

الفائزات بجائزة الأفضل في الأعوام السابقة:

أفضل 3 لاعبات في 2016 المركز اللاعب الفريق / المنتخب الأول كارلي لويد هوستون داش / الولايات المتحدة الثاني مارتا روزينجارد / البرازيل الثالث ميلاني بيهرينجير بايرن ميونخ / ألمانيا

أفضل 3 لاعبات في 2017 المركز اللاعب الفريق / المنتخب الأول ليكي مارتينس روزينجارد - برشلونة / هولندا الثاني كارلي لويد هوستون داش - مانشستر سيتي / الولايات المتحدة الثالث دينا كاستيانوس سانتا كلاريتا / فنزويلا

أفضل 3 لاعبات في 2018 المركز اللاعب الفريق / المنتخب الأول مارتا روزينجارد - أورلاندو برايد / البرازيل الثاني أدا هيجربرج ليون / النرويج الثالث دزينيفر ماروزسان ليون / ألمانيا

أفضل مدرب للرجال

أصبح لمدربي كرة القدم دوراً كبيرةً في اللعبة في السنوات الأخيرة السابقة، وهذا ما دفع الفيفا والكثير من الجهات والاتحادات إلى تخصيص جائزة للمدرب الأفضل خلال العام.

🔘 Guided side to top of @UEFAEURO qualifying group

🔘 Oversaw impressive wins v &

🔘 Currently second in #FIFARanking



Does @equipedefrance 's Didier Deschamps have your vote to be #TheBest ?



Last chance to vote is 23:59 CEST on Mon 19 August ⌛️ — FIFA.com (@FIFAcom) ١٩ أغسطس ٢٠١٩

سيحصل المدرب الأكثر نجاحاً في الفترة بين 3 يوليو 2018 و15 يوليو 2019 على الجائزة، وتم الإعلان عن قائمة المرشحين التي اختارتها لجنة أساطير الفيفا في 31 يوليو 2019، ثم أصبح متاحاً للصحفيين والمشجعين ومدربي وقائدي المنتخبات الوطنية التصويت على الأفضل، قبل أن يتم إيقاف التصويت يوم 19 أغسطس 2019 في إنتظار إعلان القائمة النهائية.

القائمة الأولية لجائزة مدرب العام للرجال:

المدرب الفريق / المنتخب الجنسية جمال بلماضي الجزائر الجزائر ديديه ديشامب فرنسا فرنسا مارسيلو جالاردو ريفر بليت الأرجنتين ريكاردو جاريكا بيرو الأرجنتين بيب جوارديولا مانشستر سيتي إسبانيا يورجن كلوب ليفربول ألمانيا مارويسيو بوتشيتينو توتنهام الأرجنتين فرناندو سانتوس البرتغال البرتغال إيرك تين هاج أياكس هولندا تيتي البرازيل البرازيل

فاز كلاوديو رانييري بالجائزة في 2016، عندما كان مدرباً لليستر سيتي وصنع معهم المعجزة وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفي العام التالي فاز زين الدين زيدان بها بعد تألقه في قيادة ريال مدريد، وأخيراً فاز بها ديديه ديشامب في عام 2018 بعد حصوله على كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي.

الفائزون بجائزة الأفضل في السنوات السابقة:

أفضل 3 مدربين في 2016 المركز اللاعب الفريق الأول كلاوديو رانييري ليستر سيتي الثاني زين الدين زيدان ريال مدريد الثالث فيرناندو سانتوس منتخب البرتغال

أفضل 3 مدربين في 2017 المركز اللاعب الفريق الأول زين الدين زيدان ريال مدريد الثاني أنطونيو كونتي تشيلسي الثالث ماسيميليانو أليجري يوفنتوس

أفضل 3 مدربين في 2018 المركز اللاعب الفريق الأول ديديه ديشامب فرنسا الثاني زلاتكو داليتش كرواتيا الثالث زين الدين زيدان ريال مدريد

أفضل مدرب للسيدات

تطورت كرة القدم النسائية في السنوات القليلة الماضية، وكما هو الحال بالنسبة للرجال فإن المدربين والمدربات للفرق والمنتخبات النسائية كان لهم فضلاً كبيراً في تطور اللعبة.

🗣 "She deserves it because Milena is persevering, tenacious and intelligent."



🇮🇹 We asked 5 @AzzurreFIGC players why they think @milebertolini should win #TheBest FIFA Women's Coach award 👇 — FIFA Women's World (@FIFAWWC) ٢١ أغسطس ٢٠١٩

سيتم اختيار الفائز أو الفائزة بالجائزة بنفس الطريقة، فبدايةً تم وضع قائمة من أفضل 10 مدربين ومدربات في 31 يوليو الماضي عن الفترة بين 7 أغسطس 2018 و 24 مايو 2019 من قبل لجنة مختصة من الفيفا، ثم تم تصويت الجماهير والصحفيين ومدربي وقائدي المنتخبات الوطنية عليها، قبل أن يتم إيقاف التصويت ليكون الإعلان عن الفائز أو الفائزة في الحفل النهائي لجائزة الأفضل يوم 23 سبتمبر القادم.

القائمة الأولية لأفضل مدرب / مدربة فريق نسائي:

المدرب / المدربة الفريق / المنتخب الجنسية ميلينا بيرتوليني إيطاليا إيطاليا جيل إليس الولايات المتحدة الأمريكية إنجلترا بيتر جيرهاردسون السويد السويد فوتوشي إيكيدا اليابان تحت 17 سنة اليابان أنتونيا ايز إسبانيا تحت 17 سنة إسبانيا جو مونتيمورو أرسنال أستراليا فيل نيفيل إنجلترا إنجلترا رينالد بيدروس ليون فرنسا باول رايلي نورث كارولاينا كوريج إنجلترا سارينا فيجمان هولندا هولندا

فازت سيلفيا نايد بجائزة أفضل مدربة فريق سيدات في 2016، وفي عام 2017 فازت سارينا فيجمان بالجائزة، أما في 2018 فقد فاز الفرنسي رينالد بيدروس مدرب ليون.

الفائزات بجائزة الأفضل في الأعوام السابقة:

أفضل 3 مدربين أو مدربات فريق نسائي في 2016 المركز اللاعب الفريق الأول سيلفيا نايد منتخب ألمانيا الثاني جيل إليس منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الثالث بيا سوندهاجي منتخب السويد

أفضل 3 مدربين / مدربات فريق نسائي في 2017 المركز اللاعب الفريق الأول سارينا فيجمان منتخب هولندا الثاني نيلس نيلسين منتخب الدنمارك الثالث جيرارد بريتشه ليون

أفضل 3 مدربين / مدربات فريق نسائي في 2018 المركز اللاعب الفريق الأول رينالد بيدروس ليون الثاني سارينا فيجمان منتخب هولندا الثالث أساكو تاكاكورا منتخب اليابان

جائزة أفضل حارس

بالرغم من أهمية حارس المرمى في فريق كرة القدم، لم يتم الاهتمام به وتخصيص جوائز له إلا مؤخراً، فهو عادةً اللاعب الأقل شهرةً في الفريق، لأن عشاق المستديرة يجدون متعتهم في إذلال الحراس.

سيتم اختيار الحارس الأفضل في 2019 عن طريق التصويت من قبل لجنة مختارة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولن يتاح التصويت عليها للاعبين والجماهير، ولذا لم يتم الإعلان عنها بعد.

لم تضع الفيفا جائزةً للأفضل في 2016، لكنها أوجدتها في 2017 وفاز بها الحارس الأسطوري ليوفنتوس والكرة الإيطالية جيانلويجي بوفون، بينما فاز البلجيكي تيبو كورتوا بجائزة أفضل حارس في 2018.

أفضل 3 حراس في 2017:

أفضل 3 حراس في 2017 المركز اللاعب الفريق الأول جانلويجي بوفون يوفنتوس / إيطاليا الثاني مانويل نوير بايرن ميونخ / ألمانيا الثالث كيلور نافاس ريال مدريد / كوستاريكا

أفضل 3 حراس في 2018 المركز اللاعب الفريق الأول تيبو كورتوا تشيلسي - ريال مدريد / بلجيكا الثاني هوجو لوريس توتنهام / فرنسا الثالث كاسبر شمايكل ليستر سيتي / الدنمارك

جائزة بوشكاش - هدف العام

ظهرت هذه الجائزة لأول مرة في عام 2009، وأخذت هذه التسمية تخليداً لاسم لاعب ريال مدريد السابق المجري فيرينتس بوشكاش.

ستتنافس الأهداف التي سُجلت في الفترة بين 3 يوليو 2018 و 15 يوليو 2019 على الجائزة هذا العام، وعادة يتم اختيار الفائز عن طريق تصويت الجماهير عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا'، ولكن لم يتم الإعلان عن القائمة حتى الآن.

فاز اللاعب موهد فايز سوبري بالجائزة في 2016ـ أما أوليفييه جيرو فقد فاز بها في 2017، بينما حصد الجائزة المصري محمد صلاح في 2018.

الفائزون بجائزة بوشكاش في السنتين السابقتين:

القائمة النهائية لجائزة بوشكاش في 2016 المركز اللاعب الفريق / الجنسية الأول موهد فايز سوبري بينانج / ماليزيا الثاني مارلون كورينثيانس / البرازيل الثالث دانيوسكا رودريجيز سان دييجو / فنزويلا

القائمة النهائية لجائزة بوشكاش في 2017 المركز اللاعب الفريق / الجنسية الأول اوليفييه جيرو آرسنال / فرنسا الثاني أوسكاريني ماسولوكي باروكا / جنوب أفريقيا الثالث ديني كاستيانوس سانتا كلاريتوس / فنزويلا

القائمة النهائية لجائزة بوشكاش في 2018 المركز اللاعب الفريق / الجنسية الأول محمد صلاح ليفربول / مصر الثاني كريستيانو رونالدو يوفنتوس / البرتغال الثالث جيورجيان دي أراسكايتا كروزيرو / الأوروجواي

جائزة فريق فيفبرو

بجانب الجوائز الفردية، سيتم الإعلان عن فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم خلال الحفل، محددًا أفضل لاعب في كل مركز لاختيار 11 لاعبًا للتشكيل المثالي لفريق العالم من الموسم الماضي.

يتم اختيار اللاعبين عن طريق تصويت ألاف لاعبي كرة القدم حول العالم، وستقوم المؤسسة بالإعلان عن الفائز بالجازة في 23 سبتمبر 2019 خلال خفل توزيع الجوائز.

فريق فيفبرو 11 لعامي 2016، 2017 و 2018:

المركز 2016 2017 2018 حراسة المرمى مانويل نوير (ألمانيا / بايرن ميونخ) جانلويجي بوفون (إيطاليا / يوفنتوس) دافيد دي خيا (إيطاليا / مانشستر يونايتد) الدفاع مارسيلو (البرازيل / ريال مدريد)، سيرخيو راموس (إسبانيا / ريال مدريد)، جيرارد بيكيه (إسبانيا / برشلونة)، داني ألفيش (البرازيل / برشلونة - يوفنتوس) مارسيلو (البرازيل / ريال مدريد)، سيرخيو راموس (إسبانيا / ريال مدريد)، ليوناردو بونوشي (إيطاليا / يوفنتوس، ميلان)، داني ألفيش (البرازيل / يوفنتوس - باريس سان جيرمان) داني ألفيس (البرازيل / باريس سان جيرمان)، رافاييل فاران (فرنسا / ريال مدريد)، سيرخيو راموس (إسبانيا / ريال مدريد)، مارسيلو (البرازيل / ريال مدريد) الوسط أندريس إنييستا (إسبانيا / برشلونة)، لوكا مودريتش (كرواتيا / ريال مدريد)، توني كروس (ألمانيا / ريال مدريد) أندريس إنييستا (إسبانيا / برشلونة)، لوكا مودريتش (كرواتيا / ريال مدريد)، توني كروس (ألمانيا / ريال مدريد) نجولو كانتي (فرنسا / تشيلسي)، لوكا مودريتش (كرواتيا / ريال مدريد)، كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جريمان)، ليونيل ميسي (الأرجنتين / برشلونة)، إيدين هازارد (بلجيكا / تشيلسي) الهجوم كريستيانو رونالدو (البرتغال / ريال مدريد)، لويس سواريز (أوروجواي / برشلونة)، يونيل ميسِّي (الأرجنتين / برشلونة) نيمار (البرازيل / برشلونة - باريس سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (البرتغال / ريال مدريد)، يونيل ميسِّي (الأرجنتين / برشلونة) كريستيانو رونالدو (البرتغال / يوفنتوس - ريال مدريد)

جائزة الفيفا لأفضل جمهور

جماهير كرة القدم هم الشغف الحقيقي للعبة، ولا يمكن تخيل اللعبة بدون جماهيرها الملهمين في كل مكانٍ في العالم.

من المعتاد أن تُعلن الفيفا عن قائمة مكونة من ثلاث جماهير قبل الإعلان عن الفائز في 23 سبتمبر 2019 القادم، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن المرشحين.

تقاسمت جماهير ليفربول وبوروسيا دورتموند الجائزة في 2016، أما جماهير سيلتيك فقد انفردت بالجائزة في 2017، في حين فازت جماهير بيرو بالجائزة في 2018 خاصة بما قدموه في كأس العالم الماضي.

جائزة الفيفا للعب النظيف

يشمل اللعب النظيف العديد من الجوانب في كرة القدم، مثل مساعدة لاعب للمنافس عند التدخل عليه بقوة، التصرف بنزاهةٍ عند احتساب الحكم قراراً خاطئاً لمصلحة اللاعب بقول الحقيقة حتى لو لم تكن في صالح اللاعب، ولا يقتصر ذلك على اللاعبين وحسب، فاللعب النظيف هو طريقة ممارسة كل ما يخص كرة القدم سواءً في داخل الملعب أو خارجه.

فاز التوجولي فرانسيس كونيه بجائزة اللعب النظيف العام قبل الماضي، وذلك لإجرائه الإسعافات الأولية للحارس مارتين بيركوفيتش عقب حدوث تصادم بينهما في مباراة في الدوري التشيكي، وبعد استلام الجائزة قال اللاعب أنها لم تكن المرة الأولى الذي يقوم فيها بذلك، بل كانت المرة الرابعة، في حين أنه فاز بها العام الماضي الألماني لينارت ثاي بسبب غيابة عن مباراة في الدوري الهولندي من أجل أن يتبرع بالخلايا الجذعية لمريض لوكيميا.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل الفيفا الأفضل في 23 سبتمبر القادم.