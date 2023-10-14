موعد حفل جائزة افضل لاعب في آسيا 2023، القنوات الناقلة، المرشحون وسجل الفائزين

أحمد مجدي
Salem Al-Dawsari Saudi 2023Getty
EXTRAسالم الدوسريالمعز عليماثيو الان ليكيK. Mitomaمهدي تاريميKim Min-JaeS. KerrZhang LinyanS. Kumagai

كل ما تريد معرفته عن موعد حفل جائزة افضل لاعب في آسيا 2023 والقنوات الناقلة والمرشحين وأكثر؟

اقترب الموعد السنوي للكشف عن جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023، والمقدمة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

جوائز أفضل لاعب في آسيا هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين في اللعبة داخل القارة وخارجها ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

انطلقت الجائزة باستفتاء في مجلة آسيا وأوقيانونسيا بدءًا من عام 1984، قبل أن ينظمها الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، ثم بدأ الاتحاد الآسيوي منح هذه الجائزة في عام 1994، وتنتظرها الجماهير كل عام بين شهري أكتوبر وديسمبر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

توقف منح هذه الجائزة منذ 4 أعوام، حيث كانت نسخة 2019 هي آخر نسخة، وفاز بها القطري أكرم عفيف لاعب السد القطري.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد جائزة أفضل لاعب في آسيا 2023، والمرشحين والقنوات الناقلة، وأكثر.

ما هو موعد حفل جوائز أفضل لاعب في آسيا 2023؟

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد ومكان إقامة حفل جوائز أفضل لاعب في آسيا 2023، حيث تقام يوم 31 من أكتوبر 2023 على مسرح المياسة في قطر.

وتنطلق فعاليات الحفل في تمام الثامنة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر مصر.

ما هي فئات جوائز الأفضل في آسيا 2023؟

تُعَد فئات الجوائز الفردية الأساسية لجوائز الأفضل في آسيا هي: لاعب العام، لاعبة العام، لاعب العام داخل القارة، أفضل مدرب، أفل اتخاد إقليمي، أفضل اتحاد وطني، وجوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين. .

ما هي القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في آسيا 2023؟

من المتوقع إذاعة حفل جوائز أفضل لاعب في آسيا 2023 على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد على القناة الإخبارية التي عادةً ما تنقل جميع الأحداث الرياضية مثل قرعة دوري أبطال أوروبا وغيرها.

ويمكن متابعة الحفل على الإنترنت، إذ سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بنقل الحفل على منصاته الإعلامية المختلفة.

الحدث

الموعد

القنوات الناقلة

حفل أفضل لاعب في آسيا 2023

الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
20:00 السعودية وقطر، 19:00 مصر

beIN Sports News

من هم المرشحون لجائزة أفضل لاعب آسيوي 2023؟

كشف الاتحاد الآسيوي عن المتنافسين الثلاثة على جائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2023 والمعنية باللاعبين خارج القارة، وهم:-

اللاعبالفريقالمنتخب
مهدي تاريميبورتوإيران
كاورو ميتومابرايتوناليابان
كيم مين جايبايرن ميونخكوريا الجنوبية

من هم المرشحون لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2023؟

كشف الاتحاد الآسيوي عن المتنافسين الثلاثة على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023 والمعنية باللاعبين داخل القارة، وهم:-
اللاعبالفريقالمنتخب
سالم الدوسريالهلالالسعودية
المعز عليالدحيلقطر
ماثيو ليكيملبورن سيتيأستراليا

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في آسيا لعام 2023

اللاعبةالفريقالمنتخب
سام كيرتشيلسيأستراليا
زهانج لينيانتوتنهامالصين
ساكي كوموجايرومااليابان

المرشحون لجائزة أفضل مدرب آسيوي لعام 2023

المدربالفريق / المنتخب
جراهام أرنولدأستراليا
هاجيمي مورياسواليابان
سعد الشهريالسعودية تحت 23 عامًا

سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب في آسيا عبر التاريخ

اللاعبالجنسيةالعام
أكرم عفيفقطر2019
عبد الكريم حسنقطر2018
عمر خريبينسوريا2017
عمر عبد الرحمن "عموري"الإمارات2016
أحمد خليلالإمارات2015
ناصر الشمرانيالسعودية2014
جنج جيالصين2013
إي جن هوكوريا الجنوبية2012
سرفر جباروفأوزبكستان2011
ساسا أوجنوفسكيأستراليا2010
ياسوهيتو إندواليابان2009
سرفر جباروفأوزبكستان2008
ياسر القحطانيالسعودية2007
خلفان إبراهيم خلفانقطر2006
حمد المنتشريالسعودية2005
علي كريميإيران2004
مهدي مهديفيكياإيران2003
شينجي أونواليابان2002
فان جييالصين2001
نواف التمياطالسعودية2000
علي دائيإيران1999
هيديتوشي ناكاتااليابان1998
هيديتوشي ناكاتااليابان1997
خداداد عزيزيإيران1996
ماسامي إيهارااليابان1995
سعيد العويرانالسعودية1994
كازويوشي ميورااليابان1993
لم تمنح الجائزة1992
كيم جو سونجكوريا الجنوبية1991
كيم جو سونجكوريا الجنوبية1990
كيم جو سونجكوريا الجنوبية1989
أحمد راضيالعراق1988
لم تمنح الجائزة-1987
ماجد عبد اللهالسعودية1986
ماجد عبد اللهالسعودية1985
ماجد عبد اللهالسعودية1984

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