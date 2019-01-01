موعد حفل جوائز جلوب سوكر 2019، القنوات الناقلة، الفئات والمرشحين

تعرف على كل شئ عن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2019، الموعد، القنوات الناقلة وطرق المتابعة، لجنة التحكيم قوائم المرشحين للاعب الأفضل وبقية الجوائز

أحمد جمال

مع بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة الميلادية، طلت علينا جائزةً جديدةً في عالم كرة القدم عالميةً بنكهةٍ عربية هي جلوب سوكر، وبعد أقل من عقدٍ من الزمان اشتد عود هذا المولود الجديد، وأصبحت جائزة مؤتمر دبي الرياضي حدثاً عالمياً ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في جميع أرجاء العالم.

كانت البداية عام 2010 بـ3 جوائز فقط، الأولى مُنحت للبرتغالي جورج مينديش كأفضل وكيل أعمال، والثانية كانت من نصيب أدريانو جالياني عن مسيرته مع كرة القدم كإداري، أما الثالثة والأخيرة فذهبت لميخيل آنخيل خيل كأفضل رئيس نادي في نفس العام.

استمر تنظيم المؤتمر الرياضية بدبي وتوزيع جوائز في ختامه منذ 2010، وفي العام التالي مباشرةً أخذت اللجنة خطوة كبيرة للأمام بإدخالها جائزة أفضل لاعب في العام، ومن تراتيب القدر أن فاز بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مما زاد من شعبية الجائزة الوليدة آن ذاك، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف تنظيم حفل لتوزيع جوائز جلوب سوكر بشكلٍ منتظم سنوياً، وعلى رأسها جائزة اللاعب الأفضل.

شهد حفل عام 2018 تسليم 13 جائزةً متنوعة للمنتمين لعالم كرة القدم، وكان الفائزون الـ14 هم: "كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العام وجائزة أفضل لاعب من تصويت الجماهير، أليسون بيكر كأفضل حارس مرمى، ديدييه ديشامب كأفضل مدرب، محمد عبد الله كأفضل حكم عربي، سامي الجابر كأفضل مسيرة للاعب عربي، أتلتيكو مدريد كأفضل فريق، فابيو باراتيتشي كأفضل مدير رياضي، خورخي مينديز كأفضل وكيل لاعبين، زفونيمير بوبان جائزة خاصة عن مسيرته، الظاهرة رونالدو وبليز ماتويدي جائزة عن مسيرتهم الكروية وفابيو كابيلو عن مسيرته التدريبية.

أعلنت اللجنة المُنظمة لمؤتمر دبي قوائم المرشحين للجوائز في 2019 ، كما أعلنت مكان وموعد إقامة حلفة توزيع جوائز جلوب سوكر في نسخته الجديدة، وفي الأسطر التالية، سنتعرف على كل شئ عن الجائزة التي فرضت نفسها على عالم الساحرة المستديرة، وأصبحت فخراً للإمارات وجميع الأقطار العربية من المحيط للخليج.

ما هي جوائز جلوب سوكر؟

جوائز جلوب سوكر هي مجموعة من الجوائز والكؤوس تمنح سنوياً لأفضل المنتمين لكرة القدم في العالم، سواءً كانوا مدربين أو لاعبين أو حتى رؤساء أندية ووكلاء أعمال.

حفل تسليم الجوائز تقدم بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية، وتكون عبارة عن حفل عشاء يدعى فيه أبرز الوجوه المنتمية للساحرة المستديرة.

النسخة الأولى من جوائز جلوب سوكر كانت في عام 2010، وكانت عبارة عن 3 جوائز فقط هي: "وكيل أعمال العام التي فاز بها جورج مينديش، وأفضل مدير رياضي في العام التي فاز بها ميخيل آنخيل خيل مارين مدير نادي أتليتكو مدريد، وجائزة عن أفضل مسيرة مهنية التي فاز بها أدريانو جالياني المدير الرياضي السابق لنادي ميلان.

لم ينقطع تنظيم جوائز جلوب سوكر حتى عامنا الحالي، وكان يضاف إلى عدد نسخة 2010 في كل عام جائزة أو أكثر، حتى وصلت عدد الجوائز إلى 15جائزة في عام 2016، لكن هذا العدد تقلص في 2017 وأصبح 13 جائزةً فقط هي: "أفضل لاعب، أفضل نادي، أفضل مدرب، أفضل وكيل أعمال، أفضل حكم، أفضل منتخب عربي، أفضل مدرب منتخب عربي، أفضل دوري، جائزة لأفضل مسيرة لاعب، أفضل مسيرة مدرب، أفضل مدير تنفيذي، أفضل عمل رياضي"، ولكن في كل عام تزداد هذه الجوائز وتتقلص وتتغير فئاتها.

ما هو موعد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2019؟

سيبدأ مؤتمر دبي الرياضي يوم السبت 28 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 جمادى الأول 1441 هجرياً، أما حفل توزيع جوائز جلوب سوكر فسيكون في اليوم الذي يليه وهو يوم الأحد 29 ديسبمر 2019 ميلادياً، الموافق 3 جمادى الأول 1441 هجرياً.

موعد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2019:

الحدث الموعد المكان مؤتمر دبي الرياضي السبت 28 ديسمبر 2019 ميلادياً،

2 جمادى الأول 1441 هجرياً منتجع مدينة جميرا، دبي حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2019 الأحد 29 ديسمبر 2019 ميلادياً،

3 جمادى الأول 1441 هجرياً،

ما هي القنوات الناقلة لحفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2019؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

كما هو معتاد، سيتم نقل حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2019 على قناة دبي الرياضية المالكة لحقوق البث تليفزيونياً.

القنوات الناقلة لحفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2019:

الحدث الموعد القنوات الناقلة حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2019 الأحد 29 ديسمبر 2019 ميلادياً،

3 جمادى الأول 1441 هجرياً، قناة دبي الرياضية

لن تكون هذه الطريقة الوحيدة لمتابعة حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2019، فيمكنك متابعتها عن طريق الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للجائزة والحسابين الرسميين على فيسبوك ويوتيوب، كما أن متابعي النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعدٍ مع تغطية مباشرة ولحظةً بلحظة للحفل.

الحدث البث المباشر عبر الإنترنت التغطية المباشرة عبر موقع جول حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2019 الموقع الرسمي لجوائز جلوب سوكر 2019 اضغط هنا لمتابعة البث المباشر للحفل

ما هي فئات جائزة جلوب سوكر 2019؟

حددت اللجنة المُنظمة لجلوب سوكر هذا العام 11 فئة مختلفه من الجوائز بإجمالي 12 جائزة، أبرزها هي أفضل لاعب في العام، أفضل مدرب في العام، أفضل نادي في العام، أفضل حكم وكذلك ستُمنح جائزةً أفضل شراكة عن العام والتي تُقدمها سبورتس بيزنس “SportBusiness”، بالإضافة لتقديم جائزة جديدة من نوعها لأفضل لاعبة كرة قدم نسائية للعام.

هذا بخلاف وجود جائزتان مقدمتان من موقع كورة وهما جائزة أفضل لاعب عربي وأفضل نادٍ عربي، والتي ستكون ضمن حفل التوزيع أيضاً.

فئات جوائز جلوب سوكر 2019:

الجائزة لاعب العام لاعبة العام فريق العام أفضل حارس مرمى مدرب العام أفضل لاعب صاعد أفضل حكم أفضل وكيل لاعبين أفضل مدير رياضي جائزة مسيرة لاعب جائزة مسيرة لاعب أفضل شراكة في العام تُقدمها سبورتس بيزنس أفضل لاعب عربي يقدمها موقع كورة أفضل نادٍ عربي يقدمها موقع كورة

نظام الترشيح على جوائز جلوب سوكر

يوجد لجنة تحكيم مكونة من أبرز خبراء الرياضة في كرة القدم والتي من بينهم مدربين دوليين ورؤساء أندية وغير ذلك من المنتمين للساحرة المستيدرة والتي من بينها فابيو كابيلو ،أنطونيو كونتي، ديكو، مارشيلو ليبي، لويس فيجو وإريك أبيدال.

لجنة تحكيم جوائز جلوب سوكر:

لجنة تحكيم جوائز جلوب سوكر أدريانو جالياني لويس فيجو أنديرسون لويس دي سوزا "ديكو" أنطونيو كونتي أوجوسنو سيزار ليندوريو ديميتريو ألبيرتيني إنريكو بيندوني جورجي نونو بينتو دا كوستا فابيو كابيلو فليكس بيريش جيوفاني برانتشيني مارتشيلو ليبي إريك أبيدال ميخيل آنخيل خيل روب يانسين أومبيرتو جانديني ماريو جالافوتي نيكولا ريتزولا

جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب

اختارت اللجنة المنظمة لحفل جوائز جلوب سوكر 2019 4 لاعبين في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب، هم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك لاعبي ليفربول، كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، بالإضافة إلى ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب:

اللاعب الفريق المنتخب كريستيانو رونالدو يوفنتوس البرتغال ليونيل ميسي برشلونة الأرجنتين محمد صلاح ليفربول مصر فيرجيل فان دايك ليفربول هولندا

كما سبق وذكرنا، دخلت جائزة أفضل لاعب في العام ضمن جوائز جلوب سوكر في عام 2011، ما يعني أنها سُلمت حتى الآن 8 مرات، حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو على 5 منها كانت أعوام "2011، 2014، 2016، 2017، 2018"، أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فلم يحصل على جائزة أفضل لاعب إلا مرةً واحدةً كانت في 2015.

قائمة الفائزين السابقين بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب:

اللاعب الموسم كريستيانو رونالدو 5 (2011، 2014، 2016، 2017، 2018) راداميل فالكاو 1 (2012) فرانك ريبيري 1 (2013) ليونيل ميسي 1 (2015)

جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعبة "كرة قدم نسائية"

هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها جائزة أفضل لاعبة كرة قدم نسائية، وقد اختارت اللجنة المنظمة لحفل جوائز جلوب سوكر 2019 4 لاعبات في القائمة المرشحة للفوز بالجائزة وهم أليكس مورجان لاعبة أورلاندو برايد، ميجان رابينوي لاعبة سياتل رين، لوسي برونز وأماندين هنري لاعبات فريق أولمبيك ليون.

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعبة كرة قدم نسائية:

اللاعبة الفريق المنتخب أليكس مورجان أورلاندو برايد أمريكا ميجان رابينوي سياتل رين أمريكا لوسي برونز أولمبيك ليون إنجلترا أماندين هنري أولمبيك ليون فرنسا

جائزة جلوب سوكر لأفضل فريق كرة قدم

تم اختيار 3 أندية هذا الموسم للحضول على جائزة أفضل فريق في 2019 في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2019، وهم ليفربول وأياكس أمستردام، بالإضافة للمرة الأولى التي يتم ترشيح فيها فريق نسائي ضمن الجائزة وهو نادٍ أولمبيك ليون للسيدات.

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل فريق:

النادي البلد ليفربول إنجلترا أياكس أمستردام هولندا أولمبيك ليون للسيدات فرنسا

لم تكن جائزة أفضل فريق متواجدة في عام 2010 كما هو الحال لأفضل لاعب، وكانت بدايتها في 2011 وفازت بها 4 أنديةً فقط هم ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، برشلونة وبايرن ميونخ.

قائمة الأندية الفائزة بجائزة جلوب سوكر لأفضل فريق:

الفريق الموسم ريال مدريد 3 (2014، 2016، 2017) برشلونة 2 (2011، 2015) أتلتيكو مدريد 2 (2012، 2018) بايرن ميونخ 1 (2013)

جائزة جلوب سوكر لأفضل مدرب

اختارت لجنة تحكيم جوائز جلوب سوكر 5 مدربين في قائمة الأفضل في العالم هذا العام، هم الهولندي إريك تين هاج، الإيطالي ماسيميليانو أليجري، الألماني يورجن كلوب، البرتغالي فرناندو سانتوس بالإضافة إلى الجزائري الرائع جمال بلماضي.

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب:

المدرب الفريق / المنتخب ماسيميليانو أليجري يوفنتوس إريك تان هاج أياكس أمستردام يورجن كلوب ليفربول فرناندو سانتوس منتخب البرتغال جمال بلماضي منتخب الجزائر

كانت بداية جائزة جلوب سوكر لأفضل مدرب في عام 2012، وكان الفائز الأول بها هو جوزيه مورينيو الذي كان على رأس القيادة الفنية لريال مدريد وقتها، ولم يسبق لمدرب أن فاز بها مرتين من قبل، فهل يكون فيرناندو سانتوس هو الأول في هذا الإنجاز.

قائمة الفائزين السابقين بجائزة جلوب سوكر لأفضل مدرب:

المدرب الموسم جوزيه مورينيو - ريال مدريد 2012 أنطونيو كونتي - يوفنتوس 2013 كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد 2014 مارك فيلموتس - منتخب بلجيكا 2015 فيرناندو سانتوس - منتخب البرتغال 2016 زين الدين زيدان - ريال مدريد 2017 ديدييه ديشامب - منتخب فرنسا 2018

جائزة جلوب سوكر لأفضل وكيل أعمال

اختارت لجنة التحكيم 3 وكلاء في القائمة النهائية لجوائز جلوب سوكر 2019، هم البرتغالي خورخي مينديز والإيطاليان فيدريكو باستوريلو ومينو رايولا.

القائمة النهائية لجائزة أفضل وكيل أعمال:

الوكيل الجنسية خورخي مينديز البرتغال فيدريكو باستوريلو إيطاليا مينو رايولا إيطاليا

جائزة أفضل وكيل أعمال هي إحدى 3 جوائز سُلمت في النسخة الأولى من جوائز جلوب سوكر عام 2010، وأكثر الفائزين بها هو خورخي مينديز الذي حصل على جميع نسخ الجائزة حتى العام الماضي باستثناء عام 2016، عندما حصل مينو رايولا على الجائزة.

قائمة الفائزين السابقين بجائزة جلوب سوكر لأفضل وكيل أعمال:

وكيل الاعمال الموسم جورج مينديش 9 (2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2017، 2019) مينو رايولا 1 (2016)

جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب صاعد

اختارت لجنة التحكيم 4 لاعبين للتنافس على جائزة أفضل لاعب صاعد المقدمة من جلوب سوكر 2019 وهم إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج، جيدون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند، جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد وأنسو فاتي لاعب برشلونة.

القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب صاعد:

اللاعب الفريق المنتخب إيرلينج هالاند ريد بول سالزبورج النرويج جيدون سانشو بوروسيا دورتموند إنجلترا جواو فيليكس أتلتيكو مدريد البرتغال أنسو فاتي برشلونة إسبانيا

جائزة جلوب سوكر لأفضل مدير رياضي

رشحت لجنة التحكيم كلٌا من أندريا بيرتا المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد، إريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة، إيجلي تاري المدير الرياضي للاتسيو ومارك أوفرمارس المدير الرياضي لأياكس أمستردام للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل مدير رياضي في 2019.

القائمة النهائية لجائزة أفضل مدير رياضي:

المدير الرياضي الفريق أندريا بيرتا أتلتيكو مدريد إريك أبيدال برشلونة إيجلي تاري لاتسيو مارك أوفرمارس أياكس أمستردام

جائزة جلوب سوكر لأفضل شراكة "مقدمة من SportBusiness"

تُقدم هذه الجازة لأفضل شراكة بين نادي وشركة راعية، وقد رشحت لجنة التحكيم كلٌا من برشلونة وشركة بيكو، ليفربول وستاندرد تشارترد، مانشستر سيتي وساب، للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل شراكة في 2019.

القائمة النهائية لجائزة أفضل شراكة:

الفريق الشركة برشلونة بيكو "Beko" ليفربول ستاندرد تشارترد "Standard Chartered" مانشستر سيتي ساب "SAP"

جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي "مقدمة من كورة"

رشحت لجنة التحكيم كلٌا من عبد الرزاق حمد الله، أكرم عفيف، سالم الدوسري، طارق حامد ويوسف بلايلي لجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي في 2019.

القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب عربي:

اللاعب الفريق المنتخب عبد الرزاق حمد الله النصر السعودي السعودية طارق حامد الزمالك المصري مصر أكرم عفيف السد القطري قطر سالم الدوسري الهلال السعودي السعودية يوسف بلايلي الأهلي السعودي الجزائر

جائزة جلوب سوكر لأفضل فريق عربي "مقدمة من كورة"

رشحت لجنة التحكيم كلٌا من الهلال السعودي، النصر السعودي، الترجي التونسي، الوداد المغربي والزمالك المصري. لجائزة جلوب سوكر لأفضل نادٍ عربي في 2019.

القائمة النهائية لجائزة أفضل فريق عربي: