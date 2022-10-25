موسيماني يُوضح لبودبوز شرط استمراره في الملعب، واللاعب يستجيب

الأهلي في فترة إجازة حاليًا بسبب تأجيل مبارياته في دوري يلو

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن الشرط الذي حدده بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لمهاجم الفريق رياض بودبوز لضمان استمراره في الملعب حتى نهاية المباريات، وهو تحسين لياقته البدنية.

الأهلي ضم بودبوز في صفقة انتقال حر هذا الموسم، وقد لعب أساسيًا للمرة الأولى مع الفريق في المباراة الأخيرة من دوري يلو لكن المدرب الجنوب إفريقي اضطر إلى استبداله في الشوط الثاني لمعاناته بدنيًا.

الرياضية أوضحت أن اللاعب استجاب لطلب مدربه، ولذا يخوض حاليًا برنامجًا تأهيليًا مع مدرب خاص لتحسين لياقته البدنية، وأشارت إلى أن رانجواجا، مدرب اللياقة في الأهلي، يُتابع ذلك البرنامج يوميًا وحالة اللاعب للتأكد من تحسن وضعه البدني.

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يأتي ذلك في الوقت الذي يقضي فيه لاعبو الأهلي إجازة لمدة 12 يومًا بقرار من موسيماني، استغلالًا لتأجيل مباريات الفريق في دوري يلو لتواجد نجميه محمد الربيعي وهيثم عسيري مع المنتخب السعودي الذي يستعد للعب في كأس العالم 2022.

اللاعب الجزائري صاحب الـ32 عامًا استغل تلك الإجازة لتنفيذ البرنامج التدريبي بهدف تحسين لياقته البدنية للعب أساسيًا مع الفريق.

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