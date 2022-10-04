موسيماني: وصلتني عدة عروض لكن هذا الشخص سر قبولي بالأهلي رغم دوري يلو

المدير الفني الجديد للأهلي يخوض تجربته الأولى في القارة الآسيوية بعد عدة تجارب ناجحة في إفريقيا

عقد النادي الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، والذي أوضح خلاله سر قبوله بالعمل في دوري الدرجة الأولى رغم النجاحات الكبيرة التي حققها في قارة إفريقيا.

الراقي تعاقد مع الجنوب إفريقي لمدة موسم وحيد، بعد عدة أشهر حصل خلالها المدرب على راحة سلبية، بعد تجربته الناجحة مع الأهلي المصري.

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Shahid Shahid

وتأتي خطوة التعاقد مع موسيماني بهدف تصحيح الأوضاع، في ظل التخبط الذي يعيشه الأهلي في دوري يلو، إذ حصد ثماني نقاط فقط من خمس مباريات، رغم فارق الإمكانيات بينه وبين منافسيه.

ماذا قال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي؟

الجنوب إفريقي أشاد بعمل وليد معاذ؛ رئيس النادي الجداوي، مؤكدًا اقتناعه التام بمشروعه الذي يسعى من خلاله لإعادة الراقي لمكانته الطبيعية.

قال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: "خبرتي قليلة في آسيا، مساحتي الأكبر كانت في إفريقيا، فقط لعبت في السد القطري، كذلك واجهت عدة أندية آسيوية في كأس العالم للأندية من خلال قيادتي لصن داونز الجنوب إفريقي والأهلي المصري، فواجهت الهلال السعودي قبل ستة أشهر فقط، بالفعل احتاج قليل من الوقت للتأقلم هنا، هناك الكثير من المدربين عملوا هنا دون خبرة، ونجحوا، أريد أن أحقق أنا أيضًا النجاحات، فالكرة هي الكرة في كل العالم، فقط أحتاج الوقت للتأقلم مع الثقافة هنا".

وأضاف: "عندي معلومات عن الدوري السعودي من خلال متابعتي، تابعت مواجهة النصر والاتحاد قبل يومين، أريد أن نصل لأعلى مستوى".

المدرب الجنوب إفريقي واصل: "جمهور الأهلي قابلني بشكل رائع في المطار، أشعر أنني في بلدي، جمهور الأهلي أظهر لي إلى أي مدى يحب الفريق، علمت رغبتهم الشديدة في عودة الفريق لمكانته، فقد قابلت الكثيرين منهم في المطار وفي فندق إقامتي، أعلم قيمة الأهلي وكم هو كبير، وسنعمل لإعادته لمكانته الطبيعية".

وأكمل: "لو لم يكن الأهلي كبيرًا، لما وافق على العمل في الدرجة الأولى، قبل ستة أشهر لعبت في كأس العالم مع الأهلي المصري، وأنا هنا لأن الأهلي كبير، مشروع الأهلي جيد جدًا، وأنا قبلت به، كان لدي عدة عروض، لكن بعد حديث وليد معاذ؛ رئيس الأهلي، معي، أقتنعت بالقدوم".

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بسؤاله عن سبب قبول التوقيع على عقد لمدة عام واحد، أوضح: "قبلت التحدي ومستمر، لكن يمكنكم أن تسألوا إدارة الأهلي عن المدة".

واختتم: "بالنسبة لي كمدرب من الجيد أن أكتب في تاريخي أنني أعدت الأهلي لدوري المحترفين من جديد، المشروع الذي شرحه مجلس الإدارة لي لإعادة الفريق واضح جدًا، وحديث وليد معاذ مقنع جدًا، وهذا كافٍ لي لأكون جزءًا من الأهلي".

يذكر أن موسيماني سيقود أول مباراة له مع الأهلي غدًا الأربعاء، أمام جدة، ضمن الجولة السادسة من دوري يلو، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

ويحتل الراقي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط، فيما يأتي جدة في المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.

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