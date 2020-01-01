موسيماني: لم أصدق مكاملة الأهلي .. وأعرف شيكابالا وحسن شحاتة أسطورة

موسيماني يكشف كواليس تدريبه للأهلي

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن توليه تدريب المارد الأحمر، وأنها كانت مفاجأة بالنسبة له.

وحقق موسيماني مع الأهلي بطولتي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وكان استكمل مباريات الدوري المصري الممتاز رفقة الفريق.

وقال موسيماني في برنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة "دي أم سي": "عندما قمت بتصوير جماهير النادي الأهلي لم أكن أتخيل في يوم أن أتولى تدريب الفريق، وأوجه الشكر لمحمود الخطيب على اختياري".

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وأضاف الجنوب إفريقي: "علاقتي بشكيابالا لاعب الزمالك جيدة للغاية منذ نهائي إفريقيا 2016، وتصافحنا في نهائي النسخة الماضية، وأكن الاحترام لحسن شحاتة فحقق الكثير للمنتخب المصري وكان لي الشرف أن أوجهه كمدربًا لجنوب إفريقيا وقتها، وهو بالنسبة لي أسطورة".

وعن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي، قال: "أعرف جوزيه جيدًا، وأنا أشعر بشرف عظيم بتواجدي داخل هذا النادي".

وعن اتصال الأهلي لتدريب الفريق، قال: "تلقيت اتصال من إدارة الأهلي، ولكنني لم أكن متأكدًا أن من يتصل بي هو يمثل الأهلي بالفعل، ولكن مديرة أعمالي وزوجتي تأكدوا من صحة المكالمة عن طريق مكالمة فيديو مع أمير توفيق مدير التعاقدات".

وعن اتخاذ القرار، قال موسيماني: "اتخاذ قرار الموافقة على تدريب الأهلي بالطبع سهلًا، وحديثي مع الخطيب كان سهلًا وأوضح لي أنه يريد مدرب يعرف المنافسين للفريق في البطولة الإفريقية".

موسيماني أصبح معشوقًا لجماهير الأهلي مؤخرًا بعد ما قدمه رفقة النادي الأحمر، بالتتويج بالبطولة الإفريقية التاسعة بعد غياب.