موسيماني حدد طلباته .. قرار من إدارة الأهلي بشأن الأجانب

نتائج الأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي تحسنت مع المدرب الجنوب إفريقي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن قرار اتخذته إدارة النادي الأهلي بخصوص اللاعبين الأجانب المسجلين مع الفريق هذا الموسم.

الصحيفة أشارت إلى أن الإدارة برئاسة وليد معاذ قررت عدم الحديث مع أي لاعب أجنبي بشأن مستقبله مع الفريق إلا بعد تقديم المدرب بيتسو موسيماني لتقريره الفني الذي سيتضمن تقييمًا لجميع اللاعبين بناءً على الفترة الماضية والمباريات الودية المقررة خلال فترة التوقف عن اللعب.

النادي الجداوي كان قد استغل اتفاقه مع الاتحاد السعودي وطلب تأجيل مبارياته في دوري يلو المجدولة خلال فترة تواجد نجميه محمد الربيعي وهيثم عسيري مع المنتخب السعودي الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ووافق الاتحاد السعودي على ذلك الطلب وأجل 4 مباريات وأعاد جدولتها من جديد، واستغل موسيماني ذلك وطلب تحديد 4 مواجهات ودية لإعداد الفريق فنيًا وبدنيًا قبل العودة للعب في ديسمبر القادم.

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الرياضية أشارت كذلك إلى أن موسيماني حدد طلباته بالفعل من الأجانب الجدد الذي ينوي التعاقد معهم، حيث طلب من الإدارة ضم مهاجم وجناح أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لكنه لم يُحدد أسماء اللاعبين الذي يريد رحيلهم مفضلًا تأجيل ذلك إلى ما قبل فتح باب الانتقالات.

يُشار إلى أن الأهلي استطاع تحقيق انتصارين متتاليين في آخر جولتين من دوري يلو، وذلك للمرة الأولى هذا الموسم، حيث هزم نجران في جدة 2-1 والرياض في العاصمة السعودية 2-0.

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