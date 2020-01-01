موسيماني: الأهلي والزمالك يمتلكان ميزانية غير موجودة في أفريقيا

تحدث أيضاً عن العروض المختلفة التي تلقاها خلال تدريب صن داونز

أكد بيتسو موسيماني مدرب نادي صن داونز الجنوب أفريقي، أن المنافسة مع الأهلي والزمالك بالبطولات القارية أمر في غاية الصعوبة نظراً للفوارق المادية.

صن داونز اصطدم بقطبي الكرة المصرية أكثر من مرة، كان آخرها خروجه أمام الأهلي من ربع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات صحفية:"دعونا ننظر لدوري الأبطال، نحن ننافس الأهلي والزمالك، يمتلكان ميزانية ضخمة وكبيرة جداً مقارنة بباقي الفرق في القارة".

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وأضاف:"يستطيعان شراء لاعباً مقابل 3 مليون يورو من أوروبا، هل رأيت ذلك في أي مكان آخر بأفريقيا؟".

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وأما عن العروض التي تلقاها:"تلقيت العديد من الفرص داخل جنوب أفريقيا وخارجها، لن أذكر أسماء تلك الفرق لأن بعض المفاوضات كانت سرية، ولكن هذه الأمور لا تشتت انتباهي أبداً".

يذكر أن صاحب الـ55 سنة يعمل كمدرب لصن داونز في ديسمبر 2012، ونجح في الفوز بلقب الدوري المحلي 4 مرات، ودوري أبطال أفريقيا مرة وحيدة في موسم 2015/2016.