موسيماني: بداية جيدة .. ولم نتأثر من غياب 5 أساسيين

الأهلي يحقق انطلاقة رائعة في دوري أبطال إفريقيا

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المصري على الفوز أمام المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد "القاهرة" الدولي.

الأهلي حقق الفوز في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مدافعًا عن لقبه الذي حققه النسخة الماضية على حساب الزمالك، بثنائية مقابل هدف في نهائي القرن الإفريقي.

وقال بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفوز على المريخ السوداني بداية جيدة للغاية بتحقيق الـ3 نقاط".

وأضاف: "فرضنا السيطرة على المباراة جيدًا، رغم تأخر الأهداف إلا أن الأداء كان مميزًا ومع أول هدف أحرزنا الثاني والثالث بسهولة".

وتابع موسيماني: "كان علينا الحفاظ على طريقة اللعب في الفريق، وغياب 5 لاعبين أساسيين ربما تغير الإيقاع بسبب هذا ولكن حافظنا على أداءنا".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى في منافسات دوري أبطال إفريقيا بجوار كلًا من فيتا كلوب وسيمبا والمريخ السوداني.