موسم ناري.. هل رد الدوري الإيطالي على متهميه بالملل؟

أهداف كثيرة ومراكز متقاربة.. هل عادت إيطاليا إلى جنة كرة القدم من جديد؟

أكثر الدوريات الخمس الكبرى تهديفًا، نتائج كبرى، منافسة شرسة على جميع المقاعد، أكثر من شكل للتكتيك وكرة القدم، إثارة كبيرة على كافة الأصعدة، أهلًا بك في الدوري الإيطالي الذي ينعتونه بالممل.

قبل بداية الموسم الحالي رفع إنتر شعار العودة، وأكثر من نادٍ في إيطاليا قام برفع كفاءة لاعبيه، الجميع لن ينافس على اللقب بالطبع، ولكن حدة المنافسة على المراكز المؤهلة أوروبيًا باتت أكبر، كما أنه أخيرًا أصبح هناك ما يسمى بالمنافسة على اللقب بعدما احتكره اليوفي لسنوات.

يوفنتوس قد يفوز بالكالتشيو في الموسم الحالي، هو المرشح الأبرز بالطبع، ولكن البطولة لن تكون محسومة له مسبقًا كما كانت في السنوات الماضية، هناك عدة أندية قد رفعت من جودة لاعبيها، أبرزهم بالطبع إنتر الذي بات أقرب للمنافسة على اللقب.

بالنظر إلى ما قبل الميركاتو، فإنتر قد قرر بناء مشروع كامل بالاستعانة بالرجل الأبرز في مشروع يوفنتوس جيوسيبي ماروتا، الرجل الذي أكد على نوايا زهانج ومجموعته الصينية في ميلانو، تواجده في الإدارة نفسه يشرح فيما يفكر هؤلاء، بالطبع مع الاستعانة بأحد أبرز أساطير النادي والكرة الإيطالية خافيير زانيتي كنائب للرئيس.

بمجرد وصول ماروتا اجتهد الرجل للحصول على التسوية المالية من أجل التصرف بحرية في الميركاتو، ومن ثم بدأ رحلته في تأديب إيكاردي وناينجولان ليرفع شعار لا للتمرد، ثم جاء بصديقه أنطونيو كونتي ليؤكد أن إنتر لم يأتِ إلا للعودة إلى مصاف الكبار أوروبيًا.

ومع بداية الميركاتو، جاءت التعاقدات بتكمل سلسلة القرارات الصائبة، باريلا وسينسي ولازارو ودييجو جودين وروميلو لوكاكو، ضع هؤلاء مع أسماء كشكرينيار ودي فراي وهاندانوفيتش ولوتارو وبروزوفيتش ستجد تشكيلًا متكاملًا قادرًا على الفوز بالبطولات، خاصة تحت يد العراب كونتي.

الأمور لم تكن مجرد محاولات، بل أنه وبعد مرور 12 جولة حتى الآن الفارق بين المتصدر يوفنتوس وصاحب المركز الثاني إنتر نقطة واحدة فقط، وتبدو جميع الاحتمالات مفتوحة في ظل مناطحة النيراتزوري لليوفي المتخبط والذي يفكر في دوري أبطال أوروبا.

أسفل الصراع الثنائي هناك صراع آخر بين كالياري وأتالانتا ولاتسيو وروما ونابولي على البطاقات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، كما أن هناك أندية من وسط الجدول باتت أكثر قوة، فارتفعت حدة المباريات ولم تعد هناك مباريات محسومة سلفًا.

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بالنسبة للموسم الحالي فلا يبدو هذا المشهد التنافسي متوفرًا بنفس الحدة إلا في إيطاليا، ليبعد الدوري الإيطالي عن نفسه شائعات الملل ومحاولات إلصاق سمعة دوري الفريق الواحد به، الحالة الاقتصادية المتدنية فقط هي من أحدثت ذلك، ومع عودة عدد من المشاريع تبدو المنافسة منطقية، وبمرور السنوات ستصبح أكثر حدة كما اعتادت أن تكون في إيطاليا، ذلك على الرغم من أن الغالبية في الوقت الحالي قد بنوا سمعة البطولة على آخر 6 نسخ فقط.