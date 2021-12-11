موسم تاريخي وبطولة دولية .. لماذا صلاح الأقرب للكرة الذهبية في 2022؟

أنباء صادمة تلقاها النجم المصري محمد صلاح الشهر الماضي، بعدما وجد نفسه في المركز السابع بترتيب الكرة الذهبية.

الأرجنتيني ليونيل ميسي هو من حصل على الجائزة بدلًا منه، ليخرج صلاح متمنيًا مركز أعلى في العام القادم.

المركز الأفضل لصلاح لا يبدو كأمنية فقط، ولكنه كواقع قد يحدث ومن المتوقع حدوثه في عام 2022 للعديد من الأسباب.

وفي الحقيقة فإن الأمر قد لا يقتصر على مجرد موقف متقدم، بل قد يحل صلاح محل ميسي على منصة التتويج أيضًا..

موسم مبهر

ربما يمر صلاح بالانطلاقة الأفضل له منذ عام 2017، وهو العام الذي شهد قدومه إلى ملعب أنفيلد ليصبح من أهم اللاعبين في تاريخ ليفربول.

الدولي المصري لا يتوقف عن التسجيل والتألق في كل مناسبة ممكنة، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

صلاح سجل 13 هدفًا وصنع 9 مع الريدز في 15 مباراة بالدوري، ليثبت تطوره في تسجيل الأهداف وصناعتها أيضًا، وهي الميزة الهامة التي يجب وضعها في الاعتبار بشكل كبير.

وأما على الصعيد الأوروبي فحدث ولا حرج، فقد أحرز صاحب الـ29 سنة 7 أهداف في 6 مباريات، ليصبح مجموعه 20 هدفًا في 20 مباراة بكل البطولات حتى الآن.

حالة ليفربول

من أهم الشروط التي يجب تحققها من أجل فوز أي لاعب بالكرة الذهبية، هو حصوله على بطولات على مستوى الأندية أو المنتخبات.

ليفربول يمكنه تحقيق ذلك لصلاح هذا الموسم، بسبب التحسن الكبير في شكل الفريق عكس الموسم الماضي، بعد عودة فيرجيل فان دايك وسطوع صلاح.

الريدز تأهلوا كأول مجموعة في دوري أبطال أوروبا، ويحتلون المركز الثاني بجدول الدوري بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي.

حصول يورجن كلوب ورفاقه على أي من البطولتين مع السجل التهديفي لصلاح، لا يتيح أي أعذار لحصوله على الجائزة أو تواجده في مركز أعلى من هذا العام.

مناسبات دولية

يمتلك صلاح ميزة على جميع المنافسين المحتملين له في عام 2022، بسبب عدم تواجد أي بطولة أوروبية دولية أو في أمريكا الجنوبية خلال هذا العام.

كأس أمم أفريقيا وإمكانية فوز مصر بها مع صلاح، يبدو كسبب ولا أفضل لزيادة حظوظه في الحصول على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

من غير الواضح حتى الآن إغلاق تصويت الكرة الذهبية قبل أو بعد كأس العالم في قطر، الذي سيبدأ في 21 نوفمبر وينتهي في 18 ديسمبر 2022.

ولذلك أمم أفريقيا تبدو كوسيلة هامة يعتمد عليها صلاح، وتمنحه أفضلية، بعكس المونديال الذي سيكون فرصة للاعبين مثل ميسي وكيليان مبابي وغيرهما لمنافسته.

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