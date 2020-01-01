موستافي: الاعتزال هو الحل إذا لم أؤمن بقدرتي على اللعب مع أرسنال

الاحترافية في الظروف الطبيعية سهلة..

اعتبر شكودران موستافي، لاعب أرسنال، أنه كان ليعتزل مزاولة كرة القدم إذا ما لم يؤمن بقدرته على العودة والمشاركة بصورة أساسية مع الجانرز في يوم من الأيام.

موستافي عاش حالة من التهميش في فترة المدرب أوناي إيمري بعد تراجع مستواه، غير أن الأمور بدأت في التحسن معه منذ وصول مايكل أرتيتا وبات أساسيًا منذ ذلك الحين.

الدولي الألماني في تصريحات للصحافة قال"دائمًا ما تتحصل على الفرص ولديك الإمكانيات بأن تعود مرة أخرى، لو فكرت بطريقة أن ليس لديّ أمل أو فرص فالأفضل أن أعتزل كرة القدم."

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كما تابع "ليست هذه هي الطريقة التي ينبغي أن يفكر بها اللاعب المحترف، بالنسبة لي فالأمر هو ذاته دائمًا، أضع أموري الخاصة خلفي وأركز على الكرة فقط.".

"عندما كان الفريق يحتاجني أردت أن أتواجد، ليس فقط في المباريات ولكن أيضًا في التدريبات. من السهل أن تكون محترفًا عندما تسير الأمور على ما يرام، لكنني أعتقد أن الأهم هو أن تكون محترفًا عندما لا تسير الأمور على الصعيد الشخصي جيدًا."

وأتم "في نهاية اليوم، نحن هنا للعمل ونحن نلعب في فريق كبير. أردت دائمًا أن أكون مستعدًا، وأقول دائمًا أنني هُنا عندما يحتاجني النادي أو المدرب.".

يذكر أن موستافي قد تعرض لإصابة في الأسابيع الماضية، ورغم أنها ظهرت خطيرة بعض الشيء لكنه تمكن من العودة سريعًا وشارك خلال مباراة بيرنلي الأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.