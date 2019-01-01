موساكيو: دفاع ميلان متكامل

ميلان يخرج بشباك نظيفة أمام أحد الكبار لأول مرة الموسم الحالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدافع الأرجنتيني، ماتيو موساكيو، لاعب ميلان الإيطالي، بأداء دفاع ميلان أمام نابولي في قمة الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

وفرض التعادل السلبي نفسه في لقاء الفريقين على أرضية ملعب سان سيرو.

وواجه دفاع ميلان، رباعي هجومي من نابولي منذ بداية اللقاء، مكون من إينسيني وكاييخون وميليك وميرتينز.

الأرجنتيني علق على أداء فريقه بعد اللقاء: "نابولي خصم قوي، وكنا نحتاج لأداء دفاعي متكامل من أجل الخروج بنقطة من ملعبنا".

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وتابع: "لعبنا بشكل جيد وهذا مهم، وكذلك حافظنا على نظافة شباكنا".

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اللاعب الذي يقضي ثاني مواسمه مع ميلان تحدث عن الصفقات الجديدة، باكيتا وبيونتيك: "الصفقات الجديدة قوية، باكيتا يقوم بأشياء رائعة، وبيونتك أثبت في جنوى ما يستطيع تقديمه".

واختتم عن مواجهة البارتينوبي: "الآن سوف نرتاح ونركز من الغد لمواجهة كأس إيطاليا".

ويمتلك روما فرصة الانفراد بالمركز الرابع، حال الفوز على أتلانتا، وكذلك لاتسيو الذي يلتقي مع يوفنتوس في ختام مباريات الجولة.