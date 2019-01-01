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دوري أبطال أوروبا

موريينتيس: ليفربول سيفوز بدوري الأبطال

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نهائي إنجليزي مرتقب في مدريد
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

توقع فيرناندو موريينتيس، مهاجم ريال مدريد وليفربول السابق، أن ينجح الريدز في الانتصار في نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام.

المهاجم الإسباني سبق وتُوج بالبطولة في ثلاث مناسبات سابقة مع ريال مدريد، كما لعب مع ليفربول 41 مباراة في 2005-2006.

وقال موريينتيس مع "كيكر": "لكي تفوز بالنهائي يجب أن تسجل أكثر من خصمك، لا جدياً، هو مزيج من الأعصاب والتكتيك والقوة البدنية، ولكن العقلية مهمة".

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وأضاف: "دور المدرب يكون مهم جداً، هو من يقرأ المباراة ويضع الخطة ويتحكم بالتبديلات، أتذكر النهائيات الأولى لي كنت صغيراً وعصبياً، بعدها اكتسبت الخبرة".

وختم: "برأيي ليفربول مثلي أصبحوا أكثر خبرة بعد نهائي العام الماضي، توتنهام يدخل محيط جديد، ولذا أرشح ليفربول".

ويلعب النهائي مساء السبت في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

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