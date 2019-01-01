مورينيو: يوفنتوس يمتلك الخبرة والجودة الكافية للفوز بدوري الأبطال

المدرب البرتغالي لا تجمعه علاقات جيدة مع البيانكونيري لكن يؤمن بقدرته على النجاح

يعتقد جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد، أن يوفنتوس يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

يوفي يعتبر من أقوى المرشحين لاقتناص اللقب، خاصة بعد تعاقده مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

كريستيانو رونالدو ويوفنتوس - هل نجحت السيدة العجوز فيما فشل فيه ريال مدريد؟

علاقة مورينيو بيوفنتوس ليست جيدة حيث سبق وأن درب أحد منافسيه إنتر، ولكنه يؤمن بقدرة السيدة العجوز بتحقيق حلم الأبطال.

وقال مورينيو:"هم يمتلكون الجودة والخبرة الكافية للفوز باللقب، لن تكون مفاجأة إذا حققوا البطولة".

4⃣



✨لم يصنع أي لاعب أهدافاً أكثر من الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، متساويًا مع الثنائي مبابي وممفيس ديباي. pic.twitter.com/omQ4JXMLzI — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

وأضاف:"لديهم لاعب حاسم مثل رونالدو لديه رغبة دائمة على الفوز".

وتابع:"لكنهم وقعوا أمام فريقاً مثل أتلتيكو مدريد أنفق العديد من الأموال ولديه ملعب جديد، ومدرب مثل سيميوني لديه لاعبونن يجيدون صناعة الفارق".

موراتا وماندجوكيتش ولاعبون حملوا قميص يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

التوازن بين لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا:"الموقف لا يبدو سهلاً، فعلى سبيل المثال هناك روما يقدم مستويات مميزة بدوري الأبطال ولكن يعاني نتائج سيئة على المستوى المحلي".

ويحل يوفنتوس ضيفاً على أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، قبل أن يلاقيه على ملعبه في 12 مارس القادم.