مورينيو يوضح ما يحتاجه توتنهام لمنافسة الأندية الكبرى

أهمها البراجماتية!

كشف مدرب توتنهام جوزيه مورينيو، عما يحتاجه الفريق ليتطور في أسرع وقع ممكن ويصبح قادرًا على منافسة الفرق الكبرى في إنجلترا، وذلك في خضم أزمة الإصابات التي يعاني منها السبيرس.

وشدد المدرب البرتغالي على أهمية تحلي اللاعبين بعقلية الفوز، لتسير الأمور كما هو مُخطط لها، منذ توليه المهمة خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أواخر الشهر قبل الماضي.

وحقق "سبيشال وان" الفوز في خمس مرات في أول سبع مباريات، إلا أنه منذ ذلك الحين، لم يذق طعم الانتصارات سوى مرة واحدة في آخر خمس مباريات.

وقال مدرب مانشستر يونايتد السابق في تصريحات صحفية قبل مواجهة ميدلسبره في مباراة إعادة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي "من المفيد أن تتمتع دائمًا بعقلية الفوز في المباراة التالية، وذلك بغض النظر عن نوع المنافسة أو الإصابات التي يعاني منها الفريق".

وأضاف "لتكون مبدعًا ينبغي عليك بناء شيء ما يجعلك تعتقد أنك بإمكانك الفوز، تمامًا كما كنا مقتنعين بأننا نستطيع هزيمة ليفربول، هذه هي الطريقة المثالية لبناء عقلية الفوز".

وتابع "عندما تكون في ورطة، يجب أن تكون براجماتيًا وأكثر إبداعًا وأن تحاول بناء شيء ما، وأعتقد أن هذا ما فعلنا أمام ليفربول".

وفي تصريحات أخرى مع الصحفيين، قال "عندما تكون في موقف صعب مثلنا، فالشيء المهم هو إعطاء اللاعبين عقلية الفوز، وهذا ما نتطلع للقيام به في مباراة الثلاثاء، المحاولة مرة أخرى من أجل الفوز".

وختم حديثه "أعتقد أن ردة فعل جماهير ليفربول، أظهرت أنهم فهموا أننا فعلنا كل شيء في هذه المباراة، ولم نحصل على ما نستحقه، وبالنسبة للفريق الذي يخسر مباراة كهذه، يكون الشعور جيد".

تجدر الإشارة إلى أن نتائج توتنهام السلبية الأخيرة، تسببت في تراجعه في جدول ترتيب أندية البريميرليج، متأخرًا بتسع نقاط كاملة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.